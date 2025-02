Algérie: 7e Conférence du PA et des présidents des Assemblées et des Parlements arabes - Boughali au Caire

ALGER — Le président de l'Union interparlementaire arabe (UIPA), président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, est arrivé vendredi au Caire (Egypte), pour présider la 7e Conférence du parlement arabe (PA) et des présidents des Assemblées et des Parlements arabes, prévue samedi au siège de la Ligue arabe, indique un communiqué de la chambre basse du parlement.

A son arrivée au Caire, M. Boughali a été accueilli par le Président du Parlement arabe, M. Muhammad Ahmed Al-Yamahi, en présence du premier vice-président du Parlement arabe (PA), et membre du Conseil de la nation, M. Fouad Sebouta, du membre de l'APN, M. Youcef Rahmania, de l'ambassadeur d'Algérie au Caire, M. Mohamed Sofiane Berrah, du Secrétaire général (SG) du Parlement arabe, M. Kamel Mohamed Farid Chaaraoui, et du Secrétaire général (SG) de l'Union interparlementaire arabe (UIPA), M. Ahmed Baabud, précise le communiqué.

Lire aussi: Boughali prend part samedi au Caire à la 7e conférence des présidents des parlements arabes

Tenue conjointement par le Parlement arabe (PA) et l'Union interparlementaire arabe (UIPA), cette conférence a pour objectif "l'adoption d'un document parlementaire arabe soutenant la résilience du peuple palestinien sur sa terre, rejetant les plans de déportation et d'annexion, et contrecarrant les tentatives visant la liquidation de la question palestinienne" et ce, dans le cadre des efforts de renforcement de l'action arabe commune, et de la coordination parlementaire en faveur des causes arabes centrales.

La délégation algérienne prenant part aux travaux de cette Conférence est composée du premier vice-président du Parlement arabe (PA), et membre du Conseil de la nation, M. Fouad Sebouta, du membre du Comité exécutif de l'UIPA, du président du groupe parlementaire du tiers présidentiel au Conseil de la nation, M. Saad Arrous, des députés, Youcef Rahmania, Brahim Fekhour, et Khelladi Zoheir, ainsi que des sénateur Bettahar Lazreg, et Abdelkrim Korichi, conclut le communiqué de l'APN.