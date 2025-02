Sénégal: La SENELEC sera désormais en charge de la distribution de l'électricité (officiel)

Dakar — La Société nationale d'électricité du Sénégal (SENELEC) est désormais l'entreprise en charge de la distribution et la commercialisation de l'électricité en République du Congo, a-t-on appris de la télévision publique congolaise.

Cette information confirmée par la cellule de communication de la SENELEC, fait état d'une convention d'affermage, d'une durée de dix ans, signée le 13 février dernier à Libreville entre le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique du Congo, Emile Ouosso, et le directeur général de la SENELEC, Pape Toby Gaye.

"Ce que nous venons de signer, effectivement, a une portée historique, et va raffermir les liens entre les deux Républiques soeurs. Nous pensons que dans les dix ans et même moins, on pourra effectivement redresser le secteur et après aller vers les performances", a déclaré le manager sénégalais.

Le directeur général de la nouvelle société d'électricité du Congo, Pape Mamadou Diop, a, de son côté rappelé les engagements du Sénégal, conformément à la convention.

"Nous savons qu'il y a les ressources humaines locales qui sont très pertinentes, (...) très importantes dans le pays, (...) qui vont travailler avec nous et qui vont constituer d'ailleurs l'essentiel du personnel", a-t-il assuré.

"Nos ingénieurs sont venus plusieurs fois [au Congo], et ils savent ce qu'il faut faire. Avec l'appui des cadres qui constituent l'essentiel de la société d'électricité du Congo que nous avons bâtie, je crois qu'on va relever le défi et on va résoudre les problèmes en procédure d'urgence", a ajouté Pape Mamadou Diop.