Soudan: Le membre du CST, Lit-Gen Ibrahim Jaber, rencontre l'ambassadeur d'Italie

Port Soudan — Le membre du Conseil de souveraineté, commandant en chef adjoint, Lit-Gen ingénieur Ibrahim Jaber a rencontré jeudi dans son bureau à Port Soudan Michel Tomasi, l'ambassadeur d'Italie au Soudan, résidant temporairement à Addis-Abeba, qui est en visite au Soudan ces jours-ci.

L'ambassadeur Thomas a souligné le soutien et la coopération continus de son pays avec le Soudan dans le domaine de l'aide humanitaire et des programmes de développement, soulignant la nécessité de mettre fin à la guerre et de faire des efforts pour alléger les souffrances des citoyens.

L'ambassadeur Tomasi a exprimé son espoir de mettre fin à la guerre le plus tôt possible pour instaurer la sécurité, la stabilité et la paix au Soudan.