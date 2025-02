Soudan: Al-Naeem présente ses lettres de créance en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de la République du Sénégal

Dakar — L'ambassadeur Abdulghani Al-Naeem a présenté jeudi ses lettres de créance au Palais présidentiel à Son Excellence le Président sénégalais, Bassiro Djoumaye Gakhar Faye, en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Soudan auprès de la République du Sénégal.

L'ambassadeur a transmis les salutations et les voeux de Son Excellence le Président du Conseil de Souveraineté de Transition, le Général Abdel Fattah Al-Burhan, à Son Excellence le Président Bassiro Jumay Faye, ainsi qu'au gouvernement et au peuple sénégalais. L'ambassadeur a affirmé la volonté des dirigeants soudanais de renforcer les relations bilatérales et d'échanger des expériences dans tous les domaines entre les deux pays frères. L'ambassadeur a également exprimé la gratitude et l'appréciation du gouvernement et du peuple soudanais aux dirigeants sénégalais pour leur solidarité et leur soutien continu au Soudan dans les forums régionaux et internationaux.

Son Excellence le Président du Sénégal, Bassiro Djoumaye Faye, a souhaité la bienvenue à l'ambassadeur Abdelghani Al-Naeem et a affirmé la solidarité et la coopération du gouvernement sénégalais avec le gouvernement et le peuple soudanais pour surmonter la situation actuelle, développer les relations bilatérales et servir les peuples des deux pays.

Son Excellence Bassiro a également affirmé que le gouvernement sénégalais et ses institutions apporteront tout le soutien à l'ambassadeur afin de faire progresser les relations entre les deux pays, évoquant les relations historiques et culturelles de longue date et ses rencontres avec le président du Conseil de souveraineté de transition.

Il a exprimé ses efforts continus pour aider à mettre fin à la guerre et à instaurer la paix, indiquant ses efforts continus au sein des organisations régionales et internationales et les exhortant à jouer un rôle positif dans la réalisation de la paix afin que le Soudan puisse répondre aux aspirations de son peuple et poursuivre son rôle pionnier sur le continent africain.\ OSM