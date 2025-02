Algérie: L'intérêt accordé par la présidence sud-africaine aux besoins et aspirations du continent salué

JOHANNESBURG — Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf a réaffirmé à Johannesburg le plein soutien de l'Algérie aux quatre (4) priorités définies par le président de la République d'Afrique du Sud, M. Cyril Ramaphosa, dans son allocution d'ouverture de la première réunion ministérielle du G20, saluant l'intérêt particulier qu'il accorde aux besoins et aspirations de l'Afrique.

Dans une allocution prononcée, vendredi, lors de la 3e séance de la réunion ministérielle du G20, tenue sous la présidence de l'Afrique du sud, M. Attaf, a indiqué que l'Algérie "soutien pleinement les quatre priorités (4) définies par le président sud-africain, M. Cyril Ramaphosa, dans son allocution d'ouverture, jeudi, et salue notamment l'intérêt particulier qu'il accorde aux besoins et aspirations du continent, ce qui témoigne une fois de plus, que l'Afrique du sud, a été et demeure un défenseur sincère et fidèle des questions et des ambitions légitimes du continent".

Attaf a également fait savoir, lors de cette séance consacrée à la présentation des objectifs du G20 en 2025, et des priorités de l'Afrique du Sud au titre de sa présidence du Groupe, que l'Algérie estimait qu'"il est grand temps de s'attaquer sérieusement aux défis et obstacles majeurs entravant la stabilité, le développement et l'intégration de l'Afrique".

"Il existe trois objectifs stratégiques qui méritent (...) toute notre attention, le premier étant la réforme des institutions financières et monétaires internationales. Nous avons besoin d'institutions qui eprésentent sincèrement le monde d'aujourd'hui et répondent de manière rapide et efficace aux différents défis menaçant les pays en développement, notamment les pays africains".

Le deuxième objectif est lié à "la nécessité impérieuse de résoudre la crise de la dette en Afrique à l'effet de répondre aux exigences du développement dans le continent, d'autant que l'Afrique a besoin d'un fort soutien de la part du G20 pour surmonter les crises recrudescentes, dont les difficultés financières, le changement climatique, l'insécurité alimentaire et la montée des conflits", ajoute le ministre.

"L'Afrique ne doit pas être à la traîne des révolutions actuelles qui façonnent l'avenir de l'humanité, tant pour la transition énergétique que pour la numérisation et l'intelligence artificielle", a-t-il soutenu.

Quant au troisième et dernier objectif, "il s'agit de la nécessité impérieuse d'honorer les engagements internationaux envers l'Afrique, notamment en ce qui concerne le soutien financier, les partenariats, la construction des capacités et le transfert des technologies, en vue d'accélérer la réalisation des objectifs du développement durable ainsi que les aspirations de l'agenda africain 2063".

A cet égard, "l'Algérie accueille favorablement l'initiative de l'Afrique du Sud concernant la création de trois groupes de travail chargés de la croissance économique inclusive, de la sécurité alimentaire et de l'intelligence artificielle", assure M. Attaf, ajoutant que Algérie estime qu'une telle démarche est à même de "d'insuffler un nouvel élan au mode de gestion des questions et défis mondiaux pressants", ajoute M. Attaf. "Nous croyons tout autant que cette initiative rendra la coopération internationale pour le développement mondial plus riche, plus efficace et plus fructueuse".