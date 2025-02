Algérie: Journée nationale de la Casbah - Activités artistiques et expositions en février à Alger

ALGER — Des établissements culturels placés sous tutelle du ministère de la Culture et des Arts ont programmé des activités artistiques et des expositions du 22 au 25 février, à l'occasion de la Journée nationale de la Casbah d'Alger célébrée le 23 février de chaque année.

A l'occasion de cette journée, placée sous le thème "La Casbah, berceau des civilisations et carrefour des arts", l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés (OGEBC), le Musée national de l'enluminure, de la miniature et de la calligraphie (MNEMC), le Musée national des Arts et traditions populaires (MNATP), ainsi que l'Agence nationale des secteurs sauvegardés (ANSS) organiseront des journées d'étude, des expositions, des spectacles artistiques, ainsi que des ateliers pédagogiques avec la participation d'associations activant dans le patrimoine, les métiers et les traditions populaires.

L'OGEBC prévoit, du 22 au 25 février, des expositions mettant en avant les tenues et bijoux traditionnels algérois, l'artisanat du cuivre ainsi que la peinture sur bois, outre une exposition de photographies à Dar Essouf intitulée "La Casbah, quartier et récit".

De son côté, le MNEMC présentera une série d'expositions dédiées à la sculpture sur bois et sur cuivre ainsi qu'aux costumes traditionnels, outre une exposition de photographies retraçant l'histoire de la cité antique classée patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1992.

Il prévoit, entre autres, une journée d'étude sous le thème "Histoire et réalité de la Casbah : la pérennisation du patrimoine à l'ère du changement" qui verra la participation d'universitaires et de spécialistes du patrimoine et de l'histoire.

L'ANSS organisera, quant à elle, une conférence sur "l'échange d'expertises professionnelles en matière de réhabilitation des anciennes bâtisses avec des matériaux innovants", ainsi que des portes ouvertes sur le secteur sauvegardé de la Casbah d'Alger.

L'OGEBC proposera également des ateliers pédagogiques et ludiques destinés aux enfants.

Dans le cadre de cette célébration, Dar Essoltane et le Palais Mustapha Pacha abriteront des présentations théâtrales, des chants pour enfants ainsi qu'un concert de musique andalouse.