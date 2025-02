Algérie: L'ambassade d'Azerbaïdjan au pays présente un florilège de nouvelles publications lors d'une rencontre culturelle

ALGER — L'ambassade d'Azerbaïdjan en Algérie a organisé, jeudi à son siège, une rencontre culturelle au cours de laquelle un florilège de nouvelles publications portant sur l'histoire et la culture de ce pays, ainsi que sa vision d'avenir, ont été présentées.

L'ambassadeur de la République d'Azerbaïdjan en Algérie, Tural Rzayev, a présidé l'ouverture de cette soirée culturelle en présence d'un groupe d'enseignants et d'intellectuels ainsi que du représentant du ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, et des représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie.

Lors de cette rencontre, plusieurs nouveaux ouvrages publiés en Azerbaïdjan et en Algérie, portant sur l'histoire, la culture et la situation géopolitique de l'Azerbaïdjan, ont été présentées, dont les livres "Histoire de la guerre nationale, facteur de la personnalité", "Le leader Heydar Aliyev, fondateur de l'Azerbaïdjan moderne" et "Shusha, la forteresse de la musique azerbaïdjanaise".

A cette occasion, l'ambassadeur Rzayev a salué les relations bilatérales entre les deux pays, l'Algérie et l'Azerbaïdjan, affirmant que "les relations amicales et fraternelles qui nous unissent dans différents domaines connaissent un développement rapide".

Après avoir précisé que l'ambassade d'Azerbaïdjan "organise des rencontres culturelles et littéraires pour présenter des livres et projeter des films afin de renforcer ce rapprochement", le diplomate a exprimé "la gratitude de l'Azerbaïdjan à l'Algérie, qui nous a toujours soutenus dans le cadre des Nations Unies, du Mouvement des non-alignés (MNA) et de l'Organisation de la coopération islamique (OCI)".