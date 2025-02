Ile Maurice: Cap sur la digitalisation et l'expansion régionale pour dynamiser le cours boursier

Lottotech célèbre ses 15 ans d'existence, une période marquée par son ascension en tant qu'opérateur de jeux de hasard préféré des Mauriciens, offrant des expériences exceptionnelles et devenant un acteur incontournable du secteur.

«En 15 ans, nous avons créé 1 000 emplois, fait 486 millionnaires et distribué des prix d'une valeur totale de Rs 18,3 milliards», souligne Moorghen Veeramootoo, CEO de Lottotech.

Filiale du groupe Gamma, Lottotech a su diversifier son offre au fil des années et propose aujourd'hui quatre jeux : Loto, Loto +, Loto Vert ainsi que les paris sur les matchs de football anglais. Cette évolution témoigne d'une volonté constante d'innover et de répondre aux attentes des joueurs.

L'entreprise souhaite désormais capter un public plus jeune, adepte des smartphones, en digitalisant ses services pour permettre les jeux en ligne. Cependant, la réglementation actuelle ne permet pas encore le règlement des paiements en ligne.

«Il faudra amender la loi, mais nous estimons que cela sera bientôt une réalité», explique le CEO. Parallèlement, Lottotech investit dans l'amélioration de sa plateforme informatique en y intégrant des fonctionnalités digitales.

«Nous espérons que la digitalisation complète de nos opérations sera effective d'ici 2026», précise-t-il. Consciente du potentiel de la région pour le développement des jeux de hasard, Lottotech explore activement de nouveaux marchés. «Nous sommes constamment à la recherche d'opportunités. Des missions ont été effectuées dans plusieurs pays, mais tant qu'aucun accord n'est signé, nous ne pouvons pas en dire davantage, d'autant plus que nous sommes une société cotée en bourse», indique Moorghen Veeramootoo.

Repartir le cours de l'action

Lottotech mise sur la digitalisation et l'expansion régionale pour renforcer sa rentabilité et redynamiser son cours boursier, resté stagnant à un peu plus de Rs 5 depuis une décennie, alors que son prix nominal était de Rs 10 lors de son introduction en bourse.

Le CEO reconnaît la frustration de certains des 10 000 petits actionnaires et rappelle que plusieurs facteurs influencent le cours d'une action, notamment les performances financières, les conditions du marché et les événements économiques. «Avec un taux de dividende de 8 % versé chaque année, l'un des plus élevés parmi les sociétés cotées, nous avons en partie compensé la stagnation du cours de l'action», ajoute-t-il.

Avec un chiffre d'affaires de Rs 3 milliards au 31 décembre 2023 et un bénéfice net de Rs 157 millions, Lottotech devrait enregistrer des performances similaires en 2024. «Il est important de comprendre que près de 50 % de nos revenus sont redistribués sous forme de gains aux joueurs», précise Shaun Tiam Fook Chong, Deputy CEO.

Ce dernier détaille la répartition des fonds collectés après chaque tirage : «Sur une somme de Rs 100, environ Rs 50 sont reversées aux gagnants, un peu plus de Rs 23 vont à l'État, Rs 5,50 servent aux commissions des détaillants, Rs 12,45 couvrent les dépenses opérationnelles, et seulement Rs 3,50 sont conservées dans la trésorerie de l'entreprise.»

Selon les analyses de Lottotech, environ 65 % de la population adulte (soit environ 600 000 personnes de plus de 18 ans) jouent au Loto. Les sondages effectués auprès des détaillants révèlent que la tranche d'âge 25-50 ans constitue le coeur de leur clientèle, représentant majoritairement la classe moyenne, avec une répartition équilibrée entre hommes et femmes. «Lorsque le jackpot dépasse Rs 50 millions, plus de 80 % des adultes tentent leur chance», observe Shaun Tiam Fook Chong.

Avec la digitalisation et l'expansion régionale en ligne de mire, Lottotech continue de renforcer ses opérations tout en s'efforçant de répondre aux attentes de ses actionnaires. L'entreprise s'engage ainsi dans une nouvelle phase de croissance, avec l'ambition de consolider sa position de leader du secteur des jeux de hasard à Maurice et au-delà.