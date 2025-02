Burkina Faso: 22e congrès international de l'eau et de l'assainissement - Une organisation réussie sur fond de solutions, selon le président sortant Silver Mugisha

Le 22e Congrès international de l'eau et de l'assainissement et exposition, tenu sous le thème « Eau et Assainissement pour tous, un avenir sûr pour l'Afrique », a pris fin le jeudi 20 février 2025 à Kampala en Ouganda

C'est fini pour le 22e Congrès international de l'eau et de l'assainissement et exposition, qui s'est tenu du 16 au 20 févriers 2025 à Kampala en Ouganda. Aux termes de cinq jours de réflexion, d'échange et de partage de solutions innovantes, cette édition est une réussite selon le président sortant de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement (AAEA), Silver Mugisha. Car c'est plus de 2 700 participants. Au menu des activités, il y a eu un dialogue ministériel, 4 dialogues de haut niveau, 2 sessions plénières, 78 sessions avec 300 présentations et un débat intergénérationnel.

A cela s'ajoute les activités précongrès que sont la réunion du comité de direction et une assemblée générale de l'AAEA, le forum des femmes et des jeunes professionnels de l'eau et de l'assainissement et un atelier de formation au profit des journalistes et des acteurs intervenant en milieu rural sans oublier deux sites de stands d'exposition. « C'est un succès car nos objectifs ont été atteints », a indiqué le président sortant.

Pour le ministre de l'Environnement de l'Ouganda, Hon Beatrice Anywar, ce fut un cadre d'échange, de partage des expériences, des innovations, des solutions, des politiques qui vont aider à être rendez-vous du point 6 des Objectifs pour le développement durable (ODD), a savoir l'accès universel à l'eau et à l'assainissement d'ici à 2030. « Je suis convaincu que si on continue à travailler ensemble on atteindra ces objectifs », a-t-elle souhaité.

L'AAEA, une structure de référence

« L'engagement de chacun nous a permis d'aborder de manière exhaustive les enjeux du secteur. Cela montre que l'AAEA inspire confiance », a souligné le directeur exécutif de l'AAEA, Olivier Gosso. Et le représentant du partenaire officiel du congrès Grundfos, Anise Sacranie de confirmer leur participation au prochain congrès. « Ce fut une très grande réussite, nous sommes là pour le prochain », a-t-elle confié.

Au cours de cette cérémonie de clôture, Silver Mugisha a passé le témoin à Blaise Moussa, par ailleurs, le directeur général de la CAMWATER du Cameroun. Il devient ainsi le nouveau président de l'AAEA pour un mandat de deux ans (2025 -2027). Il s'est engagé à poursuivre l'oeuvre de mon prédécesseur et le comité de direction, à redoubler d'effort pour renforcer la position des leaders de l'AAEA dans le secteur de l'eau et de l'assainissement en Afrique et dans le monde entier.

« L'accès au service d'eau et d'assainissement est un droit fondamental pour l'activité humaine, nous devons accélérer les actions pour l'atteinte des ODD 6. Pour relever ce défi, nous allons travailler à renforcer les partenariats, le leadership, ramener plus de membres et faire en sorte que l'académie qui vient d'être créée, prenne corps dans les autres pays », a expliqué le nouveau président de l'AAEA.

A l'entendre, l'association doit être présente auprès de l'Union africaine et il compte réaliser cela. M. Gosso a saisi l'occasion pour inviter ceux qui ne sont pas encore membres de l'AAEA, à rejoindre les rangs en tant que membres actifs, affiliés ou individuels. Rendez-vous est donc pris du 9 au 13 février 2026 à Yaoundé au Caméroun.