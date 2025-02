Gabon: Renforcement du Partenariat Gabon-États-Unis - Une audience stratégique entre le CGP et l'Ambassadeur Américain

Dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre le Gabon et les États-Unis, le Commissaire Général au Plan (CGP), Vulgain Andzembe Tsiegori, accompagné du Directeur de la Planification Générale, Carle Madjou, et du Directeur du Suivi-Évaluation des Projets de Développement, Rostano Mombo Nziengui, a tenu une audience avec l'Ambassadeur des États-Unis, SEM Vernelle FitzPatrick.

Cette rencontre a permis d'explorer des opportunités de coopération dans plusieurs secteurs clés du développement national, en cohérence avec le Plan d'Urgence Présidentielle du Gabon (PUPG).

Un dialogue structuré pour un partenariat renforcé

L'objectif principal de cette audience était de consolider la coopération économique et stratégique entre les deux pays, tout en identifiant des axes prioritaires de collaboration. À travers des discussions ouvertes, le CGP a présenté les ambitions du Gabon en matière de développement et les opportunités d'investissements et d'assistance technique susceptibles d'intéresser les partenaires américains.

Les axes stratégiques de coopération

Les discussions ont porté sur cinq domaines majeurs de coopération entre le Gabon et les États-Unis.

Le premier axe abordé concerne les infrastructures et les transports. Le Gabon a exprimé son besoin d'investissements dans le développement des routes, des ports et de l'accès à l'eau. À cet effet, le pays souhaite établir des partenariats public-privé avec des entreprises américaines afin de mobiliser des financements et bénéficier d'une expertise technique.

L'énergie et la transition écologique ont également occupé une place centrale dans les échanges. Le Gabon ambitionne de diversifier ses sources d'énergie en misant sur le solaire, l'hydroélectrique et la biomasse. Des opportunités de financement existent à travers des organismes américains tels que l'USAID, l'EXIM Bank et la DFC, qui pourraient accompagner le pays dans cette modernisation énergétique.

Le renforcement du secteur de la santé et de la protection sociale a aussi été évoqué.

Le développement des infrastructures hospitalières, ainsi que l'essor de la télé-médecine, représentent des priorités stratégiques. De plus, le Gabon envisage de nouer des partenariats avec des institutions américaines spécialisées en santé mentale et maternelle afin d'améliorer la prise en charge des populations vulnérables.

La transformation digitale et l'innovation ont fait l'objet d'une attention particulière.

Le Gabon souhaite moderniser ses services publics grâce au numérique et se positionner comme un pôle attractif pour les entreprises technologiques américaines. Ce dynamisme peut également bénéficier à la formation des jeunes talents, qui constituent un enjeu clé pour le développement du pays.

Enfin, l'éducation et l'insertion professionnelle des jeunes ont été mises en avant. Des collaborations avec des universités américaines sont envisagées pour renforcer la formation professionnelle et faciliter l'intégration des jeunes sur le marché du travail. Par ailleurs, le Gabon souhaite offrir à ses étudiants un meilleur accès aux programmes d'échange et de bourses, tels que Fulbright et YALI, afin de favoriser le transfert de compétences et l'ouverture internationale.

Des fortes attentes envers les États-Unis et un cadre de coopération structuré

Le CGP a insisté sur la nécessité d'une mobilisation des financements pour les infrastructures et les secteurs stratégiques, ainsi que sur la facilitation des investissements américains au Gabon. L'objectif est de positionner le pays comme un hub économique régional, attractif pour les entreprises et les institutions financières internationales.

Pour assurer un suivi efficace des engagements, les deux parties ont proposé la mise en place d'un Comité de suivi et la signature d'un Mémorandum d'entente (MoU) sur les secteurs clés. L'intégration du Gabon dans les initiatives américaines telles que Prosper Africa et Power Africa a également été évoquée.

