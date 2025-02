Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 22 février 2025

La diversité linguistique et le multilinguisme, leviers pour le développement durable

Ce 21 février, le monde célèbre la Journée internationale de la langue maternelle. L’édition de cette année coïncide avec le 25èmeanniversaire qui marque un quart de siècle d’efforts pour préserver la diversité linguistique, indique l’UNESCO.

En effet, cette journée permet de promouvoir l’utilisation des langues maternelles surtout au niveau de l’éducation, afin de faciliter la compréhension des écoliers dès le bas âge. C’est dans cette perspective que l’UNESCO assure qu’elle constitue une occasion importante de réfléchir aux réalisations, de renouveler les engagements et de souligner le rôle essentiel de la préservation des langues dans la sauvegarde du patrimoine culturel. A cela s’ajoute l'amélioration des résultats de l'éducation et la création de sociétés plus pacifiques et plus durables. (Source allAfrica)

Exportations de cuivre et cobalt en RDC : la contribution réelle de l’artisanat inconnue

« Le ministère des Mines rappelle que la part de la filière artisanale aux exportations de cuivre et de cobalt de la République Démocratique du Congo reste minime. Une étude est en cours pour déterminer la contribution réelle de l’artisanat à la production de ces minerais essentiels », a indiqué mercredi 19 février radiookapi.net.

Le Rapport de la Cellule Technique de Coordination et de Planification Minière (CTCPM) dudit ministère, relayé par la radio onusienne précise que les exportations de cuivre et de cobalt ont respectivement augmenté de 262 000 tonnes et de 74 000 tonnes en 2024, comparativement à 2023.

Ces deux minerais sont principalement exploités dans le secteur industriel dans le Haut-Katanga et le Lualaba. (Source mediacongo)

Subvention à la presse au Gabon : Laurence Ndong désavouée par la Présidence de la République

Décidément, la ministre de la Communication Laurence Ndong tient mordicus sur le ponctionnement de 25 % de la subvention accordée à la presse privée gabonaise par le président de la Transition, le Général Brice Oligui Nguema.

En effet, en marge du Conseil des ministres qui s’est tenu ce 20 février 2025, elle a réitéré la volonté de son département ministériel de soustraire 25% sur le montant initial, ce malgré les instructions fermes reçues du Chef de l’État qui, par la voix du porte-parole Max Olivier Obame Ndong a fermement rappelé que la totalité des 500 millions de FCFA devait être versée aux bénéficiaires. (Source GabonMediaTime)

Maroc : combattre l’ÉI en pleine réorganisation au Sahel

Le Bureau Central d’Investigations Judiciaires (BCIJ) marocain enchaine les succès opérationnels contre les réseaux terroristes, portant un coup sévère aux ambitions de l’Etat islamique dans la région. La dernière série d’opérations menées par les services de sécurité marocains s’inscrit dans un contexte où l’État islamique au Sahel (EIS) connaît une profonde transformation. Parti d’une modeste présence en 2015, le groupe s’est progressivement structuré jusqu’à devenir une province à part entière de l’organisation terroriste en 2022 suite à une série d’exactions contre les populations civiles dans l’est malien.

Depuis la mort de son chef historique, Adnan Abu Walid al Sahraoui, tué lors d’une opération de l’armée française en août 2021, l’organisation a entamé une mutation stratégique sous la direction d’Abou al Bara al Sahraoui. Ce nouveau leader impulse une approche différente, privilégiant l’administration des territoires plutôt que la seule expansion militaire. Cette évolution inquiète particulièrement les services de sécurité marocains, qui y voient une tentative d’ancrage territorial durable menaçant et la sécurité des Etats sahéliens et celle du Royaume chérifien. (Source apanews)

Après le Mali, le groupe pétrolier français Total se retire du Burkina Faso

En janvier, Total se retirait du Mali. Mardi 18 février, le groupe pétrolier français a confirmé son départ du Burkina Faso, après 70 ans de présence dans le pays sahélien. Son réseau de stations services est repris par Coris Investment Group, une société burkinabé qui se diversifie dans l’énergie.

La direction de Total l’a confirmé à l’occasion d’une rencontre avec le ministre burkinabè de l’Industrie et du Commerce, Serge Poda. Le géant français du pétrole cède ses activités de distribution au Burkina Faso, 170 stations services, à Coris Investment Group. (Source RFI)

Le ministre de l'Enseignement secondaire béninois meurt sur la route

Kouaro Yves Chabi, ministre de l’Enseignement secondaire du Bénin est mort à l’âge de 52 ans dans un accident de la route dans la nuit de jeudi à vendredi, ont confirmé plusieurs de ses proches et une source policière.

"L’accident a eu lieu peu avant la ville de Parakou (nord du Bénin)" à 418 kilomètres de Cotonou, la capitale économique du Bénin, a indiqué à l’AFP Soule Chabi, un des assistants et membre de la famille du ministre décédé. Le véhicule transportant le ministre a percuté un camion. "La collision a été violente. Le ministre Kouaro et son garde de corps sont décédés sur place", a déclaré une source policière qui s’est rendue sur le lieu de l’accident. (Source VOA Afrique)

Le Burundi « accélère » le retrait de ses troupes déployées dans l’est de la RDC

Le pays, voisin de la République démocratique du Congo, connaît par ailleurs un afflux de réfugiés congolais fuyant l’avancée du M23 et de ses alliés rwandais. Selon le HCR, en deux semaines, 42 000 personnes y ont demandé l’asile.

Le Burundi « accélère » le retrait de ses troupes déployées dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC) face à l’avancée du Mouvement du 23-Mars (M23) et de ses alliés rwandais, a affirmé à l’Agence France-Presse (AFP), jeudi 20 février, une source militaire de ce pays des Grands Lacs qui connaît par ailleurs un afflux de réfugiés inédit depuis vingt-cinq ans. (Source Lemonde Afrique)

Niger : Une transition de cinq ans proposée

Au Niger, la principale recommandation issue des travaux des assises nationales est de fixer la durée de la transition à un minimum de cinq ans, cette durée étant renouvelable. La dissolution des partis politiques existants ainsi que l’élaboration d’une nouvelle charte des partis politiques figurent également parmi les conclusions des assises.

La durée de la transition est de cinq ans renouvelable, en fonction de l’évolution de la situation politique et sécuritaire du Niger. C’est ce que stipule la déclaration finale des recommandations des assises nationales pour la refondation de l’Etat au Niger, jeudi 20 février 2025. Par ailleurs, les recommandations des assises nationales du Niger prévoient la dissolution des 172 partis politiques existant dans le pays, dans le but de réorganiser le paysage politique national. (Source Africa24)

Sénégal/Départ de saisonniers vers l'Espagne : le coordonnateur du BAOS dépose une plainte contre un individu pour trafic de visas et escroquerie

Le Coordonnateur national des Bureaux d’accueil, d’orientation et de suivi (BAOS) des Sénégalais de l’extérieur et des migrants, Mouhamadou Bamba Fall, a saisi les autorités pour dénoncer une escroquerie liée au trafic de migrants. En effet, une plainte a été déposée le 17 février 2025 "contre un individu non identifié, accusé d'avoir extorqué de l'argent en promettant un voyage en Espagne dans le cadre du programme de migration circulaire organisé par l’État du Sénégal."

Selon le document parvenu à PressAfrik, " l’escroc, utilisant un numéro de téléphone inconnu, se faisait passer pour un intermédiaire du programme de migration circulaire mis en place par l’État du Sénégal." Il proposait aux victimes " une place garantie pour un voyage en Espagne, avec un visa assuré, moyennant la somme de 2 millions de FCFA. " (Source PressAfrik)

La FIFA menace de suspendre le Cameroun

Dans un courrier adressé à la Fédération camerounaise de football le 13 décembre 2024, la Fédération internationale de football association sommait la Fecafoot de régler les indemnités de licenciement de Toni Conceiçao à plus d’un milliard de FCFA avant le 19 décembre.

La Fédération camerounaise de football risque une suspension de toute activité liée au football le 28 février 2025 pour le litige qui l’oppose à l’ancien entraîneur des Lions Indomptables, Toni Conceiçao. Après un ultimatum adressé à la Fédération camerounaise de football par courrier le 13 décembre 2024, lui indiquant de payer les indemnités de licenciement de l’entraîneur portugais, la FIFA veut frapper dur la FECAFOOT. Selon le courrier reçu par la rédaction de Lebledparle Sport, la somme à verser à Toni Conceiçao s’élève à plus d’un milliard de FCFA.