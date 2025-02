Afrique: Leader politique de l'année - Andry Rajoelina à Casablanca

Lauréat du prix Personnalité politique de l'année, le président Rajoelina recevra son prix, ce soir, à Casablanca. Lui et son épouse sont arrivés en terres marocaines, hier.

Jour J. Andry Rajoelina, président de la République, et son épouse, Mialy Rajoelina, ont atterri hier à Casablanca, au Maroc. Ils vont assister à la cérémonie de remise de prix du concours organisé par l'African Leadership Magazine.

Le locataire d'Iavoloha fait partie des lauréats de la 14e édition de ce concours. Il a gagné le prix de leader politique africain de l'année 2024, en remportant le vote public qui s'est tenu du 29 novembre au 12 décembre. Il a obtenu 65,69 % des voix et devance son homologue des Seychelles, qui obtient 20,48 %, et celui de la République Démocratique du Congo (RD Congo), crédité de 13,83 % des voix.

L'African Leadership Magazine dresse un classement des personnalités africaines de l'année depuis douze ans. La particularité du concours est «qu'il est le premier prix africain basé sur le vote public», affirme le média sur son site web. Il y est également expliqué que le prix «est réservé chaque année aux Africains de premier plan qui contribuent à promouvoir le progrès du continent et à modifier positivement l'image négative perçue de l'Afrique».

Engagement

Basé à Londres, au Royaume-Uni, l'African Leadership Magazine s'affirme comme un média panafricain. Sur son site web, il indique qu'il traite essentiellement des questions politiques, économiques, sociales et sécuritaires du continent africain «à travers un écosystème de contenu Afro-positif». D'autres publications rapportent que le média est connu «pour son engagement à mettre en avant des leaders africains, des entrepreneurs et des personnalités influentes».

Andry Rajoelina recevra son prix lors d'une réception qui se tiendra ce soir à Casablanca, dans le cadre de la soirée «Persons of the Year». À son arrivée hier, le chef de l'État et son épouse ont été accueillis par Mohamed Mhidia, gouverneur de la région Casablanca-Settat, le docteur Ken Giami, fondateur de l'African Leadership Magazine, et Johary Rajobson, ambassadeur de Madagascar au Maroc, entre autres.

L'événement «Persons of the Year» a démarré hier par une table ronde qui s'est tenue à l'hôtel Marriott. Les discussions ont porté sur une coopération plus inclusive en Afrique. Elles ont été conduites par Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, ministre de l'Économie et des Finances.