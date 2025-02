Madagascar: Deux voix, une scène - D-Lain et Denise s'associent pour un show inédit

L'événement tant attendu par les amateurs de musique malgache est enfin officiel : D-Lain et Denise partageront la scène pour un concert exceptionnel le 2 mars à 15h au CCI Ivato. Ce spectacle, organisé par Louvto Company et annoncé lors d'une présentation à Havana 67 Ha, marque leur tout premier duo sur scène, un moment historique pour leurs fans.

D-Lain et Denise, deux figures emblématiques de la musique malgache, uniront leurs voix pour une performance de 2h30, un show qui s'annonce riche en émotions et en surprises. «Ce duo est inédit et inévitablement marqué par une fusion vocale», confie D-Lain. Chacun interprétera ses propres titres, mais les duos seront au coeur du spectacle, offrant une toute nouvelle dynamique à leurs chansons. D-Lain évoque d'ailleurs une revisite de son titre «Tiako Anjeky», qui prendra une autre dimension à travers cette collaboration.

Denise souligne que ce concert ne se limitera pas aux ballades romantiques : «Il y aura aussi d'autres styles et interprétations, afin de proposer un spectacle varié et puissant.» Les univers musicaux des deux artistes - l'Afro pour Denise et la variété pour D-Lain - promettent un mélange harmonieux, sublimé par une mise en scène soignée et une ambiance musicale intense.

L'annonce de cette collaboration a provoqué un véritable engouement : «Les fans attendaient ce moment depuis longtemps, ils sont heureux de nous voir réunis sur scène», raconte Denise. Ce spectacle à Tana est une première étape, et d'autres dates en province, voire à l'international, sont en projet. Toamasina et Paris pourraient être les prochaines destinations de ce duo prometteur, en fonction des disponibilités liées à leurs tournées respectives.

Avec une demande déjà forte, la billetterie est ouverte dès maintenant pour ceux qui souhaitent assister à ce concert historique. D-Lain et Denise s'apprêtent à offrir un show inoubliable, un rendez-vous à ne pas manquer pour les passionnés de musique malgache.