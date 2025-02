Madagascar: Tama Beach volley/VIIIE édition - L'indétrônable duo Hasina - Kems absent

Rentrée. Le tournoi de beach-volley dénommé « Tama Beach » ouvre, chaque saison, la compétition de beach-volley dans la Grande Île. Ce tournoi d'envergure nationale réunit plusieurs joueurs et joueuses de différentes régions. La prochaine et huitième édition se jouera ce samedi et dimanche sur la plage de la ville de Toamasina.

Cette version 2025 sera marquée par l'absence de l'intouchable et indétrônable duo, toutes compétitions nationales confondues, Antonio « Kems » et Hasina. « En raison d'une contrainte personnelle de notre part, nous ne serons pas de la partie. Mais nous serons bel et bien présents au championnat national », regrette Hasina Romaric. Ces deux inséparables tenants du titre national et du Tama Beach ont constamment raflé des titres et trophées ces cinq dernières saisons.

Sous le maillot du club Mama, Hasina et Kems ont engrangé, sans laisser de miettes, le titre de champion de Madagascar depuis 2020 à 2024. Cette formation avait même arraché les trois circuits du championnat national en 2022. Ce duo a déjà enregistré six sacres sur les sept éditions du Tama Beach et vient de décrocher la médaille de bronze du second tour de la zone 7 à Mahajanga, en début décembre 2024.

La paire Hasina-Kems a défait en finale de la précédente édition du Tama Beach l'équipe du Cosfa formée par Willot et Mamy. Le titre national est revenu à Andry et Momi du Squad d'Analamanga chez les filles. Elles ont détrôné l'équipe multiple championne de Stef'auto, Julien et Francia. Les catégories U21 seront aussi de la partie ce week-end à Toamasina en vue de la première étape de sélection pour le championnat d'Afrique de la catégorie prévu fin mai à Mahajanga.