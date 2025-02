Madagascar: Dina Mialinelina - Une voix malgache résonne dans le monde

Dina Mialinelina, une artiste talentueuse, fusionne tradition malgache et modernité. Entre musique, théâtre et cinéma, elle porte haut son héritage culturel sur la scène internationale.

Dina Mialinelina, plus connue sous le nom de Dina M., est une artiste aux talents multiples : chanteuse, compositrice, musicienne et comédienne. Elle partage sa vie entre Madagascar et la France, où elle incarne avec fierté l'essence de son héritage culturel sur les scènes internationales.

Sa musique, profondément ancrée dans la tradition malgache, se nourrit de sonorités modernes, fusionnant jazz, groove et influences contemporaines. Avec une maîtrise unique de sa voix et de son souffle, elle les transforme en véritables instruments, offrant une expérience musicale inédite.

La musique n'était pas un rêve d'enfance pour Dina M. Elle s'y est lancée par hasard, par un concours de circonstances. À 17 ans, elle participe à un concours de chant «pour le fun» et le remporte. Parmi le public, Mamy Ralaivita, figure emblématique de la musique malgache et lauréat du concours RFI en 1982, repère son talent. Sous son mentorat, elle fait ses premiers pas en studio et découvre l'univers professionnel de la musique.

Pendant douze ans, elle évolue dans une troupe de comédie musicale, affinant sa présence scénique et explorant divers styles vocaux. Parallèlement, elle se produit en cabaret et travaille avec différents musiciens. En 2015, elle intègre le groupe Cordes Sans Cibles en tant que chanteuse et parolière et développe ainsi son talent pour l'écriture et la composition. En 2018, elle se lance dans ses propres compositions, collaborant avec des figures de la scène malgache.

Projets audacieux

En 2022, elle structure son projet musical avec un quintet. Ensemble, ils atteignent les finales des Prix Découvertes RFI. En juin 2024, elle sort «Rakemba», un EP aux sonorités malgaches mêlées de jazz et de groove moderne. Parallèlement, elle forme un duo avec le guitariste Rija Randrianivosoa, se produisant sur des scènes prestigieuses en France, comme le Sunside/Sunset et le festival Les Suds à Arles. Une tournée à Madagascar est prévue pour 2025.

Dina M. ne se contente pas de chanter, elle transforme son souffle en percussions vocales, explorant une infinité de nuances. Son travail transcende la barrière linguistique, prouvant que la musique est un langage universel.

Depuis 2024, elle développe Feon'i Fo («Voix du coeur»), un EP en solo où elle se livre de manière épurée, accompagnée de sa guitare et d'une loop-station. En parallèle, elle poursuit sa carrière de comédienne. Elle a joué dans L'Île Rouge de Robin Campillo (2021) et prépare un rôle dans un film de Georg Tiller et Maeva Ranaivojaona. Elle collabore également avec DelavalletBidiefono dans le spectacle Sorcières - Kimpa Vita, où elle chante et compose.

Fidèle à ses racines, Dina M. revendique son identité à travers sa musique et ses performances.