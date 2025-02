Madagascar: Tourisme - Des trophées pour les meilleurs opérateurs touristiques

Les votes en format numérique avancent à grands pas sur les douze catégories en lice du « Tropic'awards ». C'est un trophée d'excellence qui récompense les professionnels du tourisme. Leur talent, leur savoir-faire et leur engagement dans chaque catégorie passent au vote.

Depuis le mois de janvier, certains ont déjà fait l'objet de votes qui se déroulent sous forme de nombre de réactions sur les réseaux sociaux. La règle établie est un vote = une réaction. Les trois premiers qui ont reçu le maximum de réactions participeront aux votes finaux et assisteront à la cérémonie de remise de trophées, prévue pour le 1er mars au Canal Olympia à Andohatapenaka.

Les meilleurs établissements dans l'hôtellerie étoilée, les écolodges, les gîtes et maisons d'hôtes, la restauration, le fast-food, la pâtisserie et la boulangerie, la création de contenus food, les meilleurs tours opérateurs locaux, les tours opérateurs internationaux, les transports routiers, les établissements d'activités sportives et de loisirs, les influenceurs voyage sont les douze catégories d'activités touristiques définies dans le cadre du « Tropic'Awards ».

La deuxième sélection s'est faite le 20 février, sur le site web de l'agence de communication Tropi'com, initiatrice et organisatrice de l'événement, qui se déroule sous le patronage du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Jusqu'au 26 février, les finalistes seront votés sur ce site web. Les règles de vote reposent sur les noms, prénoms et adresse e-mail valide. Un seul vote par personne et par catégorie.

Rebond

« Tropic'awards sera un hommage à la passion, aux réussites et une belle promesse pour l'avenir du tourisme à Madagascar », souligne Josceline Andriamiarintsoa, CEO de l'agence de communication Trop'comm, spécialisée dans le tourisme, l'hôtellerie et la restauration à Madagascar et dans l'océan Indien.

« C'est une grande première. L'initiative marque le rayonnement de Madagascar et la professionnalisation du secteur », souligne, de son côté, Sandra Ramarolahy, directrice générale du Tourisme au sein du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, durant la présentation de « Tropic'awards», jeudi.

Il a été souligné que l'engagement et la résilience des hôteliers, tours opérateurs, restaurateurs, guides touristiques et transporteurs ont permis à la Grande Île de retrouver son niveau d'avant la pandémie de Covid. « C'est normal que les figures marquantes soient ainsi récompensées », ajoute-t-elle.

À cette remise de trophées le 1er mars, des conférences, des échanges et des tables rondes seront organisés. Des thèmes intéressants, comme comment utiliser les nouvelles technologies pour attirer plus de clients ou quelles stratégies marketing adopter pour gagner en visibilité, seront abordés. Les défis et opportunités du métier du tourisme seront également soulignés. L'événement mettra également en avant l'importance du networking entre professionnels et passionnés du secteur.