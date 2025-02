Madagascar: Orange Summer Challenge 2024 - Le Grand prix international remporté par Madagascar avec Plastikôo

Madagascar a brillé sur la scène internationale en remportant la deuxième édition du grand prix international de l'Orange Summer Challenge (OSC) 2024, un concours prestigieux visant à récompenser l'innovation technologique et l'entrepreneuriat social.

Ce succès éclatant est le fruit de Plastikôo, un projet porté par une équipe de jeunes talents malgaches, qui a su se démarquer en proposant une solution originale et durable pour lutter contre la pollution plastique. A noter que le thème de l'édition 2024 du concours, organisé par Orange Afrique et Moyen-Orient, en partenariat avec Nokia, AWS et EY, était « Tech4Impact : l'entrepreneuriat au coeur du changement ».

Ce challenge international a réuni les lauréats nationaux de la région Afrique et Moyen-Orient, après une série de compétitions locales. Plastikôo, ayant remporté le prix national à Madagascar en octobre 2024, a su séduire le jury avec un projet novateur qui transforme les déchets plastiques en matériaux de construction durables.

Fierté. Le principe de Plastikôo repose sur l'utilisation de la technologie de modélisation 3D pour transformer les déchets plastiques en briques modulaires. Ces briques, qui s'emboîtent comme des LEGO, permettent de construire des structures solides et écologiques. À travers ce procédé, le projet ambitionne non seulement de réduire la pollution, mais aussi de proposer une alternative économique et respectueuse de l'environnement pour le secteur de la construction.

Un objectif soutenu par une équipe d'étudiants malgaches passionnés, qui voient en leur innovation une réponse directe aux défis environnementaux croissants. Le prix, d'une valeur de 28 000 euros, a été remis à Dina Mallet et Renaud Raharijaona, qui ont représenté Orange Madagascar lors de la cérémonie de remise des trophées, tenue le 20 février 2025 à Casablanca, au Maroc.

Frédéric Debord, DG d'Orange Madagascar, a exprimé sa fierté : « C'est une énorme fierté pour Madagascar ! Le talent de la jeunesse malagasy est récompensé. Ce prix remporté par Plastikôo démontre aussi la qualité de l'encadrement et de l'accompagnement offert par Orange Digital Center Madagascar. »

Innovation. Selon ses organisateurs, l'Orange Summer Challenge est un programme qui offre aux jeunes talents une formation de trois mois dans les Orange Digital Centers, des espaces d'accès gratuits au numérique. Ces centres permettent aux participants de développer leurs compétences et de donner vie à leurs idées grâce à des ressources et un accompagnement adaptés.

Le concours s'inscrit dans une dynamique de soutien à l'entrepreneuriat et à l'innovation, en particulier dans les domaines technologiques, pour répondre aux enjeux actuels du continent. Plastikôo, en tant que lauréat du Grand Prix International, a également marqué l'esprit des autres compétiteurs. En effet, après Madagascar, les projets du MEPS de Tunisie et du LeevLong du Cameroun ont respectivement occupé les deuxième et troisième places.