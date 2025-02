Madagascar: Réhabilitation de la RN13 - Contribution à hauteur de 8 millions USD de Rio Tinto

Une convention de partenariat a été signée hier, entre la compagnie minière Rio Tinto, avec le ministère des Mines et le ministère des Travaux publics au Novotel.

Ce partenariat vise à réaliser des investissements conjoints en vue de réhabiliter la Route Nationale No 13 ou RN13. Ainsi, « la compagnie s'engage à apporter une contribution financière de 8 millions USD dans la réalisation de ce projet routier essentiel pour le développement de Madagascar », a déclaré Isabelle Wabete, la directrice Exécutive de QMM, filiale du groupe Rio Tinto, lors de la signature de cette convention de partenariat hier. En effet, « l'importance de ce projet pour le développement régional n'est plus à démontrer. Cela incarne notre volonté d'avoir un impact positif et durable sur les communautés.

C'est également un levier essentiel de développement socio-économique de la région Anôsy puisque la facilitation des transports des biens et des personnes permet de favoriser l'essor des activités économiques locales en ouvrant de nouvelles perspectives aux entrepreneurs, producteurs et artisans locaux. Cela offre en même temps des opportunités aux communautés locales de pouvoir accéder aux services sociaux de base tout en favorisant la cohésion et le désenclavement des régions », a-t-elle poursuivi.

4 millions USD. De son côté, le ministre des Mines, Herindrainy Olivier Rakotomalala, tient à souligner que la signature de cette convention de partenariat s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord global entre l'Etat et Rio Tinto suite au renouvellement de la convention d'établissement pour 25 ans.

« A part cette contribution de la compagnie minière à la réhabilitation de la RN13 qui est une promesse du Président de la République, QMM a encore d'autres engagements inscrits dans ce protocole d'accord global. On peut citer, entre autres, la réalisation des investissements annuels à hauteur de 4 millions USD pour des activités de RSE (Responsabilité Sociétale d'Entreprise) au profit de la région Anôsy », a-t-il ajouté.

Les parlementaires issus des régions du Sud ont manifesté leur joie quant à la signature de cette convention de partenariat entre l'Etat et Rio Tinto visant à contribuer à la réhabilitation de la RN13, qui est un projet présidentiel ayant des retombées économiques positives pour la population locale.

De son côté, le Gouverneur d'Anôsy, Voahary Rakotovelomanantsoa a exprimé que la région assurera la coordination des activités de RSE avec les parties prenantes en vue de contribuer au développement régional. « Ces activités portent entre autres sur l'adduction d'eau et l'assainissement de la ville de Fort-Dauphin, l'éducation, la reforestation, l'agriculture et la pêche », a-t-elle enchaîné.

100 milliards Ar. Parlant concrètement de ce projet routier RN13, le ministre des Travaux publics, Richard Théodore Rafidison, a évoqué que les travaux de bitumage de l'axe reliant Fort-Dauphin et Ambovombe, avancent à hauteur de plus de 60%.

« La réhabilitation de ce tronçon de route est financée par la Banque européenne d'investissement. En outre, une enveloppe de 100 milliards Ar au titre de ressources propres internes de l'Etat sera allouée cette année pour la réfection d'un tronçon de route entre Ikalamainty et Betroka. Les travaux vont bientôt démarrer.

Quant à l'utilisation de cette contribution de Rio Tinto, cela servira à financer les travaux d'aménagement et de bitumage de la traversée à l'entrée à et à la sortie de la ville de Betroka ainsi que de la section de la RN13 partant du carrefour de la RN7 dit Ikalamainty. Par ailleurs, la réhabilitation de la route dans la zone urbaine de Fort-Dauphin sera également financée par le biais de cette contribution de QMM même si cela n'inclut par la RN13 », a-t-il conclu.