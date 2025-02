Madagascar: Midirama - Le monde façonné à la convenance de Donald Trump

La saison des pluies est bel et bien là. Le changement climatique fait bien ressentir ses effets puisqu'il a décalé cette période que l'on attendait bien avant. Le calendrier cultural est maintenant bien en place et les agriculteurs peuvent maintenant s'affairer dans les champs. Les précipitations, relativement abondantes, les arrangent, mais leurs conséquences dans les grandes agglomérations sont désastreuses. Les habitants des bas-quartiers vivent le calvaire des canalisations bouchées et voient des eaux fétides envahir leurs habitations.

Les décideurs doivent prendre conscience des problèmes qui se sont accumulés au fil des années et qui n'ont pas été résolus par manque de volonté politique. La nouvelle équipe de la CUA a fait des descentes sur le terrain et elle a pris conscience de la tâche qui l'attend. Les sinistrés victimes de la montée des eaux ont reçu la visite du président de la République qui leur a apporté des aides matérielles et qui a condamné la pratique des remblais à l'origine des crues actuelles.

Le chef de l'État est venu réconforter ces familles démunies avant de s'envoler pour le Maroc recevoir son prix de meilleur leader africain de l'année 2024. La Jirama connaît toujours des difficultés techniques, mais les consommateurs ne connaissent plus les longs délestages dont ils étaient victimes auparavant. Ils ne souffrent plus non plus de ces pénuries d'eau à répétition qui les faisaient souffrir.

Le président américain Donald Trump continue d'occuper le devant de l'actualité sur la scène internationale. Il impose aux autres dirigeants sa vision du monde. Il le fait de la manière la plus abrupte qui soit. Il avait dit durant sa campagne électorale qu'il réglerait le problème russo-ukrainien en 24h, il ne l'a pas fait durant ce laps de temps, mais il est décidé à aller très vite.

Il veut le faire au détriment de Volodimir Zelensky et des Ukrainiens. Il s'est rapproché de Poutine qu'il considère comme un acteur essentiel de ce conflit. La rencontre des délégations américano-russe à Ryad a eu pour résultat de conforter le maître du Kremlin dans sa volonté de ne tenir compte que de la volonté de rapprochement des Américains avec lui.

A présent, il ne cache plus sa satisfaction de voir le locataire de la Maison Blanche multiplier les critiques contre le président ukrainien. Ses propos sont particulièrement insultants à son égard. En le traitant de « dictateur sans élection », il lui montre tout son mépris. Mais cela ne fait pas plier Zelensky qui refuse de céder aux injonctions qui lui sont faites.

Les dirigeants européens, qui ont nettement l'impression d'être écartés des négociations, n'ont pas encore réussi à trouver la bonne stratégie pour faire face aux manoeuvres de Donald Trump. Le président Macron a réuni à Paris certains leaders européens pour discuter de la situation. Il va se rendre prochainement à Washington pour rencontrer son homologue américain.

Le Hamas a remis aux Israëliens quatre cercueils censés contenir les dépouilles d'otages qui avaient été entre leurs mains. Il s'agissait notamment, d'une mère de famille et de ses deux enfants. Le cortège est arrivé en provenance de la bande de Gaza.

Des examens médicaux ont été effectués et le verdict a montré que c'était le corps d'une Palestinienne qui avait été livré. L'émotion suscitée a été immense en Israël où on a parlé d'une mise en scène macabre. Certains officiels se demandent si cela ne va pas remettre en cause le cessez-le-feu.

C'est un Trump imprévisible qui agit sur la scène internationale. La paix en Ukraine est en train de se négocier sur le dos des Ukrainiens et des Européens. Le monde tel que le voit le président américain est façonné à sa convenance.