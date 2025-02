Madagascar: Îles Éparses - « Un relais de puissance de la France », selon le Centre national d'études spatiales

Madagascar a toujours soutenu la cession des îles Éparses, la position française, quant à elle, demeure intransigeante.

La reprise des négociations prévue les 2 et 3 novembre 2022 a été annulée et reportée sine die, laissant le contentieux territorial dans l'impasse. Le premier round de la commission mixte franco-malgache, tenu en novembre 2019, n'a pas pu ficeler un accord entre les deux parties.

Pendant ce temps, Paris maintient son argumentaire sur la souveraineté française sur ces territoires stratégiques de l'océan Indien. Selon une étude du Centre national d'études spatiales du gouvernement français, les îles Éparses représentent un atout géostratégique majeur pour la France. Bien que leur superficie totale ne dépasse pas 43 km², elles offrent à Paris un vaste espace maritime sous son contrôle.

Grâce à ces îles, la France dispose d'une Zone économique exclusive (ZEE) de 640 400 km², soit 6% du domaine maritime français, le deuxième plus grand au monde après celui des États-Unis, dans le canal du Mozambique, les ZEE des îles Glorieuses, Juan de Nova, Bassas da India et Europa couvrent 40% de la superficie totale de ce passage maritime stratégique, part essentielle des échanges entre l'Europe et l'Asie.

Gaz. Outre leur rôle stratégique, les îles Éparses recèlent d'importantes ressources maritimes et sous-marines, estime le Centre national français d'études spatiales. L'étude souligne notamment le potentiel en hydrocarbures dans le canal du Mozambique, où d'importantes découvertes ont été réalisées ces dernières années, notamment au large du Cabo Delgado, au Mozambique.

Des estimations de l'US Geological Survey en 2012 indiquent que la région pourrait contenir entre 6 et 12 milliards de barils de pétrole et plus de 5 milliards de mètres cubes de gaz, a rappelé l'étude. Cette manne énergétique explique en partie, selon toujours l'étude publiée par le Centre national d'études spatiales, l'intérêt renouvelé de Madagascar pour ces îles, alors que le pays souffre d'une crise énergétique chronique marquée par des délestages fréquents et des pénuries de carburant.

Face à ces enjeux, la France a renforcé son contrôle sur ces territoires. En février 2020, selon l'étude, Paris a refusé de prolonger un permis de recherche d'hydrocarbures offshore accordé à des compagnies sud-africaine et américaine près de Juan de Nova, réaffirmant ainsi sa souveraineté.

La France, selon le centre national d'études spatiales, considère ces îles comme un levier de puissance lui permettant d'ancrer sa présence dans la région, aux côtés de La Réunion et de Mayotte. Malgré l'inflexibilité française, Madagascar persiste dans sa revendication des îles Éparses, qu'elle appelle « Nosy Malagasy ». L'issue de ce contentieux demeure incertaine, alors que les négociations restent suspendues et que les intérêts géostratégiques et économiques continuent de peser lourd dans la balance.