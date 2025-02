Madagascar: Siteny Randrianasoloniaiko - « Andry Rajoelina est le problème de ce pays »

« Le pays se trouve dans une situation critique et les Malgaches se trouvent au pied du mur ». Tels sont les propos de Siteny Randrianasoloniaiko, vice-président de l'Assemblée nationale et non moins co-leader de la plateforme de l'opposition Firaisankina, hier, à Ivandry, en marge de la célébration de l'anniversaire de Sa Majesté l'Empereur du Japon, face à la conjoncture socio-économique compliquée que le pays traverse. Selon ses explications, c'est Andry Rajoelina qui est le problème de ce pays.

« Il détruit tout ce qu'il touche. Il a mis la main sur les secteurs de la vanille, de l'ylang ylang, du girofle et tout a été détruit. Il a également touché le FER et l'état des routes s'est très vite dégradé », a soutenu celui qui a invité le locataire d'Iavoloha à un duel. C'est à cause d'Andry Rajoelina, d'après Siteny Randrianasoloniaiko, que la Haute Cour Constitutionnelle (HCC), la Justice et la CENI ont perdu leur dignité.

« Même la faillite de la Jirama et d'Air Madagascar est la faute de Andry Rajoelina », a-t-il insisté. Siteny Randrianasoloniaiko demande ainsi à Andry Rajoelina de se mettre à l'écart des affaires nationales s'il veut des résultats positifs sur la gestion de l'Etat.