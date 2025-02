Ile Maurice: Ambiance bon enfant

L'assemblée nationale a connu une atmosphère sereine et décontractée lors de la PNQ. La speaker, Shirin Aumeeruddy-Cziffra, a profité de l'occasion pour apporter des éclaircissements sur certaines questions liées au règlement interne du Parlement. Dès l'ouverture de la séance, elle a tenu à rappeler que «nous sommes encore dans une période d'apprentissage» et a cité les Standing Orders afin de garantir le respect des règles de l'Assemblée.

Elle est revenue sur la controverse entourant l'utilisation du terme «culprit» lors de la séance du 7 février, soulevée par le leader de l'opposition. Elle a précisé que ce dernier avait quitté l'Hémicycle avant qu'elle ne puisse faire part de sa décision. Elle avait espéré un retour au calme qui n'a malheureusement pas eu lieu. Après un échange avec le leader de l'opposition, celuici lui a indiqué qu'il lui écrirait une lettre.

Dans sa décision, la speaker a souligné l'importance du respect des Standing Orders, en citant notamment les articles 41.1 et 41.2 qui prévoient que le speaker peut réserver sa décision à une séance ultérieure. Elle a également mis en avant le Standing Order 42, rappelant qu'il est inacceptable d'employer des propos offensants à l'encontre d'un membre du Parlement concernant ses fonctions passées, faisant référence à Joe Lesjongard.

Shirin Aumeeruddy-Cziffra a aussi signalé une remarque jugée offensante de la part du Premier ministre adjoint, Paul Bérenger, à l'égard du leader de l'opposition. Bien qu'elle n'ait pas entendu directement ces propos, elle a consulté le Hansard et a constaté que des termes inappropriés avaient été employés. Paul Bérenger a immédiatement retiré ses paroles.

Un autre point soulevé concernait les déclarations à propos des représentants de Rodrigues siégeant au Parlement en tant que Best Losers. La speaker a rappelé que la Constitution ne prévoit aucune obligation pour ces députés de siéger dans l'opposition, mettant ainsi fin à toute ambiguïté sur la question.

Modi invité d'honneur le 12 mars

Après la PNQ, le Premier ministre, Navin Ramgoo- lam, a fait une annonce importante concernant les célébrations de la fête de l'Indépendance prévues le 12 mars. Il a confirmé que le Premier ministre indien, Narendra Modi, sera l'invité d'honneur de cet événement marquant les 57 ans d'indépendance de Maurice.

«I have great pleasure to inform the House that following my invitation, His Excellency Sri Narendra Modi, Prime Minister of India, has kindly agreed to be the guest of honour for our National Day celebrations», a déclaré Navin Ramgoolam. Il a souligné que la présence de Narendra Modi à Maurice, malgré son agenda chargé, et ses récentes visites à Paris et aux États-Unis, est un témoignage de la relation étroite entre les deux nations.

Après cette annonce, Paul Bérenger a lancé à Joe Lesgondard de l'applaudir pour une fois. La speaker a ensuite réagi avec hu- mour en rappelant que «nous n'allons pas apprendre à tout le monde à applaudir ou quoi que ce soit de ce genre. Chacun fait ce qu'il pense être le mieux».