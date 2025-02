Ile Maurice: La MRA a déjà déboursé Rs 399 816 780 aux employeurs

La Mauritius Revenue Authority (MRA) a déjà accordé Rs 399 816 780 aux employeurs pour le paiement de la Special Allowance 2024 (prime du 14e mois) à des employés. Selon un communiqué au 18 février, la MRA a reçu 9 441 demandes, dont 5 072 ont été traitées. Cette aide financière est disponible uniquement pour les employés à temps plein.

Suite à la récente modification de la législation, la Special Allowance 2024 a été étendue aux organisations caritatives, aux ONG enregistrées auprès de la National Social Inclusion Foundation, aux organismes religieux enregistrés, aux syndicats et aux entreprises de certains autres secteurs.

Pour bénéficier de cette allocation, les employeurs éligibles doivent faire une demande d'aide financière et soumettre un Special Allowance 2024 Return sur le site web de la MRA : www.mra.mu. Les employeurs doivent utiliser leur Employer Registration Number et leur mot de passe pour accéder au système en ligne mis en place par la MRA. Une fois la demande et le Special Allowance 2024 Return traités, l'aide financière sera créditée directement sur le compte bancaire de l'employeur.

Les entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas les Rs 750 millions au cours de l'année d'évaluation 2023-2024, en particulier celles qui travaillent dans le domaine du Business Processing Outsourcing, des services de sécurité ou de nettoyage, et de la construction, peuvent également demander cette aide financière.

Celle-ci couvrira le montant total de l'allocation spéciale si l'employeur subit une perte comptable ou si son bénéfice comptable diminue de plus de 50 % en raison des augmentations du National Minimum Wage, Salary Compensation 2024 (net de toute aide financière payable) et que l'allocation spéciale en est déduite. Pour les entreprises dont le bénéfice comptable diminue de plus de 10 % mais de moins de 50 %, l'aide couvrira 50 % de l'allocation spéciale versée aux employés.