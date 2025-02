Angola: L'éducation veut des politiques linguistiques inclusives pour préserver les cultures

Lubango — La directrice du Bureau d'éducation de Huíla, Paula Joaquim, a soutenu ce vendredi, à Lubango, la nécessité de promouvoir des politiques linguistiques inclusives qui valorisent toutes les langues locales, afin de garantir la préservation de la diversité culturelle.

Lors de la cérémonie provinciale du 21 février, Journée internationale de la langue maternelle, la responsable a déclaré qu'en veillant à ce que toutes les voix soient entendues, on peut construire une société plus juste et plus équitable pour tous.

Elle a jugé utile de promouvoir l'inclusion culturelle à travers la reconnaissance et la valorisation des différentes langues maternelles présentes dans la société, un processus qui renforce les identités ethniques de chaque région.

La directrice a fait savoir que lorsqu'une langue est dominante dans une société, les non-locuteurs sont confrontés à des obstacles pour s'exprimer et se faire comprendre, ce qui peut conduire à la marginalisation de certains groupes ethniques ou culturels, d'où la nécessité de promouvoir une plus grande inclusion dans le processus.

Paula Joaquim a souligné que la langue maternelle joue un rôle fondamental dans le développement de l'identité, de la culture et de la cognition d'une personne, reflétant les croyances, les traditions et les valeurs d'une communauté, en transmettant son histoire et en préservant son patrimoine.

« La préservation de la langue maternelle est donc essentielle au maintien de la diversité linguistique et culturelle. « C'est en l'enseignant que les élèves améliorent leur capacité à communiquer efficacement, à comprendre des textes complexes, à exprimer leurs idées de manière claire et cohérente et à développer leur pensée critique », a-t-elle martelé.

Elle a noté que la langue maternelle est associée à la culture, riche en gastronomie locale, un moyen d'attirer les touristes intéressés à goûter de nouvelles saveurs et à découvrir la culture locale, comme un moyen de générer des revenus pour les producteurs locaux et de promouvoir le développement durable de la région.

À Huíla, le cours en langues angolaises a commencé en 2008 avec l'Olunyaneka, auquel on ajuté quatre ans plus tard, le Ngangela, le Cokwe et l'Umbundu. Aujourd'hui, le processus couvre 97 écoles, du primaire au secondaire, qui accueillent 25 000 élèves, dont les enseignements sont dispensés par 200 enseignants.

La célébration de cette date se déroule sous le slogan « Valoriser les langues maternelles, dans la culture et dans la cuisine autochtone, pour le bien-être des Angolais » et s'inscrit dans le cadre des festivités des 50 ans de l'indépendance nationale.

La Journée internationale de la langue maternelle a été approuvée en 1999, lors de la conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et est célébrée dans le monde entier depuis 2000. Elle vise à promouvoir la diversité linguistique et culturelle entre les différentes nations.