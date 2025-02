Angola: Le pays et la Chine discutent de la coopération diplomatique et économique

Luanda — L'évolution de l'architecture diplomatique et économique qui soutient les relations bilatérales entre l'Angola et la Chine a été analysée vendredi, à Johannesburg, au cours d'une réunion entre le ministre des Relations extérieures, Téte António et son homologue chinois, Wang Yi.

La réunion a eu lieu en marge de la première réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 et a été l'occasion pour les deux chefs de la diplomatie de discuter des questions d'intérêt bilatéral, régional et multilatéral, en mettant l'accent sur le renforcement de la coopération dans les domaines politico-diplomatique, économique et commercial.

Les deux chefs de la diplomatie ont également discuté de la dynamique du dialogue politique, des mécanismes d'intensification des flux d'investissement et des perspectives d'accroissement des échanges commerciaux.

Le dialogue a également porté sur les défis de la situation géopolitique et économique, en mettant l'accent sur la nécessité d'un alignement structuré pour renforcer les mécanismes de coopération, conformément aux engagements pris au plus haut niveau.

Le diplomate angolais a fait référence à l'impact positif des projets financés par la Chine sur la modernisation du pays et a défendu la diversification de la coopération existante, dans le but d'incorporer des initiatives qui favorisent l'industrialisation et le transfert de technologie.

La rencontre entre les deux homologues a également permis une analyse globale des questions de paix et de sécurité sur le continent africain et du nouveau statut de l'Union africaine au sein du G20.

L'approche multilatérale de la réunion a également permis de réfléchir à l'évolution du système économique mondial et à l'insertion de l'Afrique dans un modèle de développement durable, en soulignant le rôle de la Chine dans la promotion d'initiatives structurantes sur le continent.

Au cours de la rencontre, les deux dirigeants ont évoqué l'évolution de la situation en République démocratique du Congo (RDC) et au Soudan, deux nations confrontées à des défis complexes en termes de stabilité et de sécurité.

Le ministre Téte António a réitéré l'engagement de l'Angola dans les efforts diplomatiques en cours pour pacifier la RDC, rappelant le rôle de médiateur du Président de la République, João Lourenço, dans le cadre de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL) et de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC).