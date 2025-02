Congo-Kinshasa: Les combats se poursuivent entre l'armée et le groupe d'auto-défense Twirwaneho au Sud-Kivu

Après avoir tué son chef dans une frappe de drone en milieu de semaine, l'armée congolaise a de nouveau attaqué le groupe d'auto-défense Twirwaneho au Sud-Kivu, ce vendredi 21 février. Elle a notamment lancé une offensive contre la milice dans la zone de Minembwe, une région de hauts plateaux.

Au Sud-Kivu, « les affrontements dans la commune rurale de Minembwe ont commencé vers 5 heures du matin » vendredi 21 février, confie une source administrative locale contactée par RFI. Ils se sont ensuite prolongés une bonne partie de la journée, opposant l'armée congolaise et les milices pro-gouvernementales wazalendo à des combattants du groupe d'auto-défense Twirwaneho dont l'homme présenté comme le chef - Michel Rukunda, alias Makanika -, un ancien colonel des FARDC qui a fait défection, a été tué mercredi 19 février dans une frappe de drone.

Un récent rapport de l'ONU décrit les Twirwaneho comme ayant « collaboré avec la coalition AFC/M23 ». Le baromètre sécuritaire du Kivu indique, quant à lui, que le groupe, qui se pose en défenseur de la communauté Banyamulenge, s'oppose à l'armée congolaise depuis 2020.

Ce vendredi, des vidéos publiées par ses combattants sur les réseaux sociaux les montrent, entre autres, devant le bureau administratif de la commune de Minembwe. Joint dans l'après-midi par notre correspondante à Kinshasa, Coralie Pierret, le lieutenant Marc Elongo, porte-parole de l'armée dans cette région du Sud-Kivu, a affirmé que les combats étaient toujours en cours et qu'il était encore trop tôt pour déterminer qui contrôlait la zone.

À Kinshasa, l'option du dialogue est peut-être en train de faire son chemin

Si, à ce stade, la perspective d'une trêve est encore loin d'être d'actualité dans l'est de la RDC malgré les appels au cessez-le-feu qui se multiplient, plusieurs signaux tendent toutefois à montrer que l'idée d'un dialogue commence peut-être à faire son chemin au sein des autorités congolaises et que le président Félix Tshisekedi n'est pas complètement fermé à cette option défendue par de nombreux acteurs locaux - et au-delà. Dans la sous-région, c'est notamment le cas de Luanda, Nairobi, Brazzaville ou encore Pretoria, ainsi que des Églises catholique et protestante de RDC qui multiplient les consultations pour tenter de parvenir à une solution politique.

Officiellement, certes, le chef de l'État congolais campe toujours sur sa position, à savoir : pas question d'accepter un dialogue direct avec l'AFC/M23. Mais en coulisse, celui-ci ne se montrerait plus aussi inflexible et suivrait également de près l'initiative portée par les Églises, ont confié plusieurs sources proches du président à un autre correspondant de RFI dans la capitale congolaise, Patient Ligodi.

Ces derniers jours, Félix Tshisekedi a ainsi reçu un certain nombre d'alliés politiques qui l'ont encouragé à envisager un cadre de discussions plus inclusif. Reste que « s'il doit y avoir un dialogue, ce ne sera pas dans une situation où nous sommes à genoux », confie l'un de ses proches qui précise qu'avant d'y penser, « un certain équilibre doit d'abord être rétabli ».

Pour y parvenir, Kinshasa mise, d'une part, sur une éventuelle arrivée de renforts via le déploiement de troupes étrangères en RDC, de l'autre sur un resserrement des liens avec les forces congolaises engagées sur le terrain. Désormais, Félix Tshisekedi échange en effet directement avec certaines unités et a ordonné des mesures pour améliorer la logistique et le ravitaillement.