Niger: Assises nationales du pays - Les grandes inquiétudes d'Alioune Tine

Au Niger, à l'issue des Assises nationales, de nombreuses propositions ont été adoptées. Elles vont dans le sens contraire du développement du pays selon Alioune Tine, expert des droits humains au Sahel.

Parmi les propositions adoptées par les Assises qui ont pris fin le 20 février après six jours de travaux, la prolongation de la transition jusqu'au moins 2030, une amnistie pour les militaires qui ont participé au coup d'État et renversé Mohamed Bazoum, ou encore la promotion du chef de l'État, Abdourahamane Tiani, au grade de général d'armée cinq étoiles, comme le président de la transition du Mali, Assimi Goita.

« Moi, je suis extrêmement préoccupé par cette nouvelle situation au Niger, nous confie Alioune Tine, spécialiste du Sahel auprès des Nations unies, et fondateur du think tank Afrikajom Center, joint par Welly Diallo, de la rédaction Afrique. C'est une transition qui essaye de reporter, d'invalider, de supprimer carrément, tous les progrès qui ont été accomplis depuis les années 90 en matière de démocratie, de respect de l'État de droit et de stabilité d'un pays comme le Niger.

Quand aujourd'hui, au terme de ce débat, on supprime tous les partis politiques au Niger, c'est extrêmement grave : ça veut dire qu'on instaure une dictature sans nuances. On attendait effectivement que l'on soigne, que l'on répare une démocratie abîmée. Mais on n'attendait pas une dictature qui va consolider le règne de la force et de l'arbitraire.

Aujourd'hui, il est extrêmement difficile pour des dissidents politiques ou la société civile de vivre au Niger, de s'exprimer et de travailler. Ce sont des signes annonciateurs d'instabilité politique au Niger. »