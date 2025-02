Tunisie: Kaïs Saïed plaide pour une action concrète après le sommet de l'Union africaine

Le président de la République, Kaïs Saïed, s'est entretenu, vendredi 21 février 2025, au palais de Carthage, avec Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger.

La rencontre a porté sur les résultats de la participation tunisienne aux travaux de la 38e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, tenue les 15 et 16 février à Addis-Abeba, ainsi que sur les échanges bilatéraux qui ont eu lieu en marge du sommet, indique un communiqué rendu public sur la pafe officielle de la présidence de la République.

À cette occasion, le chef de l'État a réaffirmé la fierté de la Tunisie d'appartenir au continent africain, insistant sur la nécessité de transformer les recommandations du sommet en actions concrètes. Il a souligné que les conférences internationales ne doivent pas être de simples tribunes diplomatiques, mais des leviers de changement effectif, avec des décisions appliquées dans les délais les plus courts.

Dans ce contexte, il a rappelé que l'Afrique continue de faire face aux ravages des conflits et au pillage de ses ressources, alors que le rêve des pères fondateurs de l'Organisation de l'unité africaine était de bâtir un continent souverain, gouverné par et pour les Africains. Malgré le changement d'appellation de l'organisation, de nombreux défis persistent et restent à relever.

Selon la même source, le président a aussi donné ses instructions pour intensifier la coopération économique avec plusieurs pays africains. Il a mis en avant les relations privilégiées que la Tunisie entretient avec de nombreux États du continent, notamment à travers l'accueil d'étudiants africains dans ses universités depuis les années 1960. Cette dynamique, selon lui, doit être exploitée pour renforcer les liens économiques et développer de nouveaux partenariats stratégiques.

Par ailleurs, Kaïs Saïed a insisté sur la nécessité de diversifier les alliances internationales, appelant à renforcer les relations avec les pays asiatiques et ceux d'Amérique du Sud. Il a réaffirmé que l'indépendance des décisions tunisiennes et la défense des intérêts du pays restent une priorité absolue, tout en veillant à promouvoir l'image de la Tunisie sur la scène mondiale.

Abordant la situation au Proche-Orient, le président a réitéré la position constante de la Tunisie en faveur du peuple palestinien, soutenant son droit légitime à établir un État indépendant sur l'ensemble de la Palestine, avec Al-Quds comme capitale.

La question de la restitution des fonds tunisiens détournés à l'étranger a également été au centre des discussions. Kaïs Saïed a rappelé qu'il s'agit d'un droit fondamental du peuple tunisien et a exhorté à une intensification des efforts diplomatiques pour inscrire ce dossier à l'agenda des instances internationales et régionales, notamment à l'Assemblée générale des Nations unies.

Il a souligné les limites des procédures judiciaires engagées depuis 2011 et a plaidé pour une approche plus proactive, en collaboration avec d'autres pays, afin d'accélérer la récupération de ces fonds et de mettre fin aux attentes interminables fondées sur de simples déclarations d'intention.

Enfin, le président a insisté sur l'importance de renforcer l'accompagnement des Tunisiens résidant à l'étranger, en améliorant l'efficacité des services consulaires et en anticipant les mesures nécessaires pour faciliter leur retour en Tunisie lors des vacances d'été.