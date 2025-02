Madagascar: Université d'Antananarivo - Le Pr Randrianasolo Rarivoarison, candidat à la Présidence

L'élection du Président de l'Université d'Antananarivo est prévue se dérouler le 14 mars 2025. Le Pr Randrianasolo Rarivoarison affiche une profonde conviction et un engagement sans faille envers l'avenir de l'Université d'Antananarivo.

Une université moderne, inclusive et responsable. Telle est la vision du Pr Randrianasolo Rarivoarison pour l'Université d'Antananarivo. Ce Professeur titulaire a annoncé sa candidature en proposant un projet ambitieux qui a pour objectif « de transformer l'Université en un modèle d'excellence académique, de recherche de pointe et de développement durable, en mettant l'humain et l'innovation au coeur de cette évolution. » Faire de cet établissement d'enseignement supérieur et de recherche une référence non seulement à Madagascar, mais également à l'échelle continentale est la mission.

Pour ce faire, le projet entend renforcer la qualité de l'enseignement, encourager la recherche innovante et créer un environnement propice à l'épanouissement personnel et académique de chaque membre de la communauté universitaire.

Dans un monde en perpétuelle mutation, il est primordial de doter les étudiants des compétences nécessaires pour relever les défis contemporains tout en garantissant une gouvernance transparente et participative. La présidence, menée par le Pr Randrianasolo, constitue une réponse pragmatique et ambitieuse aux enjeux actuels.

Ce, en alliant excellence académique, innovation, développement durable et amélioration continue des conditions de vie et de travail pour tous. Avec des projets structurants et une gestion modernisée, l'objectif est de faire de l'Université d'Antananarivo un acteur incontournable de l'éducation en Afrique dans les années à venir.