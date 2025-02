Madagascar: Enseignement supérieur - L'accès aux données climatiques s'élargit

Un nouveau laboratoire de pointe dédié à la collecte et à l'analyse des données climatiques a été inauguré hier à l'École Supérieure Polytechnique d'Antananarivo (ESPA) à Vontovorona. Ce laboratoire, baptisé SAMHA (Science de l'Atmosphère, Météorologie et Hydrologie Appliquée), constitue une avancée majeure pour les chercheurs et les étudiants en météorologie.

Il offre des équipements modernes pour le stockage, le traitement des données météorologiques et la modélisation numérique, a indiqué le Professeur Rijalalaina Rakotosaona, directeur de l'ESPA, lors de la cérémonie officielle marquant le cinquantenaire de la Mention Météorologie.

Parallèlement, le parc météorologique Léon Randrianasolo a fait l'objet d'une rénovation et bénéficie désormais d'équipements à la pointe de la technologie. Ces nouvelles installations permettent non seulement une meilleure acquisition des données climatiques, mais encouragent aussi la recherche et le développement de modèles prédictifs plus précis sur les phénomènes météorologiques.

«L'inauguration de ces nouveaux équipements représente une avancée significative pour l'enseignement de la météorologie à Madagascar. Notamment parce que l'existence de tels équipements permettra d'améliorer et faire progresser le métier concernant la prévision de la météorologie», a souligné Luc Randriamarolaza, directeur général de la Météorologie à Ampandrianomby.

Cette modernisation marque une étape importante pour la formation des futurs experts en météorologie et en climatologie à Madagascar, renforçant ainsi les capacités locales en matière de prévisions météorologiques et de gestion des risques climatiques.