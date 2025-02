Gabon: L'UA et la Société civile gabonaise en séance de travail pour des élections apaisées, libres et sincères

Les représentants de la société civile gabonaise ont été reçus par les membres de l'Union Africaine pour une séance de travail, ce jeudi 20 février 2025 à Libreville. l'objectif de cette réunion de travail s'inscrit dans l'optique d'évaluer les besoins du Gabon pour une assistance électorale et assurer un processus démocratique crédible.

La rencontre entre les responsables de l'Union Africaine et les acteurs de la Société civiles gabonaise était conviviale. La séance de travail entre les deux groupes visait l'évaluation des besoins du Gabon pour une assistance électorale et assurer un processus démocratique crédible.

L'on retient au sortie de ce rendez-vous du donner et du recevoir que l'Union Africaine accompagne le Gabon malgré les sanctions. Aussi, il a été mentionné l' importance du rôle de la société civile et des femmes dans la transition. En période électorale, l'UA sera présente pour suivre tout le processus. Des recommandations pour un scrutin apaisé, transparent et inclusif ont été notées.

Objectif de la Réunion

Cette réunion s'inscrit dans le cadre d'une mission d'évaluation des besoins pour une assistance électorale adéquate au Gabon, en vue des prochaines échéances électorales. L'Union Africaine a souhaité échanger avec la société civile gabonaise afin de garantir un processus démocratique transparent et inclusif.

Accompagnement du Gabon malgré les sanctions.

L'Union Africaine a rappelé que, malgré la sanction du Gabon à la suite du coup d'État, elle reste engagée à accompagner le pays dans l'organisation d'élections crédibles et pacifiques. Elle reconnaît la spécificité de la transition politique gabonaise, qui diffère d'autres contextes de changement de régime sur le continent.

Rôle de la société civile

La société civile gabonaise a souligné son engagement à veiller à la transparence et à l'inclusivité du processus électoral. Un accent particulier a été mis sur le rôle des femmes dans la gouvernance et la transition démocratique.

Présence et suivi de l'Union Africaine

L'UA a affirmé qu'elle sera présente tout au long du processus électoral pour assurer un accompagnement et un suivi rigoureux. Elle compte collaborer avec les institutions gabonaises et la société civile pour garantir des élections apaisées et crédibles.

Recommandations et Perspectives

Il s'agira du renforcement du dialogue entre l'Union Africaine, les autorités gabonaises et la société civile pour assurer une élection démocratique ; de la mise en place de mécanismes de suivi électoral avec la participation des partenaires internationaux ;

de la sensibilisation et implication des citoyens pour garantir une transition pacifique et inclusive et du renforcement du rôle des femmes et des jeunes dans la gouvernance et le processus électoral.

L'on retient in fine que cette réunion marque une étape importante dans la préparation des prochaines élections au Gabon. La présence et l'engagement de l'Union Africaine sont un signal fort pour garantir un processus électoral apaisé, transparent et inclusif. La société civile gabonaise continuera de jouer un rôle clé dans cette transition, avec le soutien des acteurs nationaux et internationaux. "Une démocratie forte repose sur l'engagement de tous, et une transition réussie se construit avec la participation active de la société civile."

Cette rencontre de travail entre les Responsables de l'Union Africaine, les membres de la Société civile gabonaise et les partenaires internationaux est une marque de coopération renforcée. Une coopération renforcée pour assurer la réussite des élections. La présidentielle est fixée pour le 12 avril prochain.