Tunisie: Le président de la République souligne la nécessité de réviser le statut de la BCT

Tunis — Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu, hier vendredi, au Palais de Carthage, le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouhair Nouri.

Cette rencontre a porté sur le rôle de la banque centrale dans la contribution à l'économie nationale et la mise en oeuvre des articles 411 et 412 du Code du Commerce, amendés et relatifs, respectivement, au délit d'émission d'un chèque sans provision et à la réduction des taux d'intérêt fixes appliqués aux crédits.

Lors de cette rencontre, le président de la République a mis l'accent sur la nécessité de réviser la Loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la BCT, pour renforcer le rôle de la Banque sur les plans monétaire et économique.

« Même avant la révision de cette loi, l'Institut d'émission doit contribuer à l'instar de toutes institutions publiques, à la construction de l'économie nationale conformément aux choix faits par le peuple et assumer son rôle dans la supervision du secteur bancaire tout entier » a-t-il ajouté, soulignant que toutes les banques publiques et privées doivent se conformer aux lois mises en place par l'Etat tunisien.

Toujours selon le président de la République, la BCT doit veiller au respect de la loi notamment après l'amendement des articles 411 et 412 du code du commerce et jouer pleinement son rôle sur les plans monétaire et économique.