Cote d'Ivoire: Affaire 'Déclaration du chef d'Akouai-Agban sur le tripatouillage des guides' - Le ministère de la Construction dément

Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme (MCLU), à travers un communiqué, a formellement démenti les propos du chef du village d'Akouai-Agban, Placide Aké Adobi, qui dénonçait un tripatouillage des guides de répartition des lots par des agents du ministère.

Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a réagi fermement suite à la déclaration de Placide Aké Adobi, chef du village d'Akouai-Agban, lors de l'émission NCI 360 du dimanche 16 février 2025.

Dans son communiqué rendu public le mardi 18 février 2025, le ministère précise : « Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme tient à apporter un démenti formel aux allégations formulées par Monsieur Placide Aké Adobi, chef du village d'Akouai-Agban, lors de l'émission NCI 360 du dimanche 16 février 2025, qui déclarait ce qui suit : "Les guides sont faits en deux copies. C'est-à-dire ce sont des exemplaires qui sont signés par le chef. Une copie est laissée au village.

Une autre copie est donnée au ministère. Mais quand on arrive au ministère et qu'on se rend compte qu'on ne prend pas en charge le guide qui est au village, et qu'au niveau du ministère, c'est déjà plein, alors que le guide au village est vide, c'est là qu'il y a le problème. Donc, on ne peut pas incriminer les chefs en ce moment-là..." ».

Sans détour, le MCLU a fait savoir que cette affirmation était inexacte et ne correspondait pas à la réalité des procédures en vigueur. Le communiqué précise : « En ce qui concerne le guide du lotissement de la 'Communauté villageoise d'Akouai-Agban', il est important de rappeler que Monsieur Placide Aké Adobi, dès sa désignation comme nouveau chef du village, a tenté de remettre en cause le guide établi par son prédécesseur, Monsieur Alidjé Djoman, afin d'en imposer un autre. Mais sa requête a été rejetée par nos services.

Le MCLU rappelle que la situation foncière dans la commune de Bingerville, et en particulier à Akouai-Agban, est marquée par des contentieux récurrents, où les revendications historiques et les procédures administratives se croisent, entraînant des tensions », soulignent les services de Bruno Koné.

De plus, la direction de la communication du MCLU relève que la question des successions à la chefferie dans certains villages, notamment à Akouai-Agban, demeure un facteur majeur de complexité dans la gestion foncière. « Les différends successoraux entraînent souvent des contestations de la légitimité des chefs en place, ce qui peut impacter la gestion et l'attribution des terres.

Il est donc primordial que l'administration en charge de la gestion foncière fasse preuve de prudence et de rigueur dans l'examen des documents fonciers issus des villages concernés, en veillant à leur conformité avec les décisions judiciaires et les règles coutumières reconnues. Une approche rigoureuse contribue à prévenir les conflits et à garantir une gestion transparente et équitable des terres », déclare le ministère dans la note.

Par conséquent, le MCLU « réitère à toutes les parties concernées l'importance de se conformer aux règles et procédures en vigueur et invite les uns et les autres à faire preuve de responsabilité dans leurs déclarations publiques. La résolution des problématiques foncières doit se faire dans le strict respect des lois et des décisions judiciaires, afin d'éviter toute situation de blocage ou de conflit communautaire ».