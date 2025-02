Tunisie: Ligue 1 - 21e journée - ST - Dos au mur

Stopper l'hémorragie et reprendre de l'élan, particulièrement en déplacement, les Bardolais savent ce qu'il leur reste à faire du côté de Gabès.

Renversé par l'Etoile au Bardo, le Stade Tunisien a non seulement dégringolé dans la hiérarchie, mais a semblé aussi incapable de redresser la barre depuis quelque temps déjà. Aujourd'hui, les Bardolais affrontent cependant l'ASG, un Onze souvent coriace quand il évolue dans son fief.

C'est dire donc l'impératif de récolter trois points pour les Gabésiens, redevables autant que les Stadistes, même si les deux clubs ne sont pas logés à la même enseigne volet classement. Tout comme la Zliza, le Stade de Maher Kanzari ne gagne plus depuis quelque temps déjà et il semble clair que le groupe stadiste s'essouffle au fil des journées, chutant inexorablement au classement, enchaînant les contreperformances comme on dit.

Raison invoquée par les puristes : la saignée en règle au niveau de l'effectif avec un quintette de tauliers partis monnayer leur talent ailleurs, alors que Kanzari n'a pas réussi à « remplir les blancs» laissés par les Oumarou, Mejri, Berrima, et, avant eux, Hamza Khadhraoui, Hamza Ben Abda, Haythem Jouini et Lamine Ndao (excusez du peu).

Il n'est jamais trop tard...

A l'épreuve du déplacement, le Stade est donc dos au mur et tentera du côté de Gabès d'éviter que ne s'installe une crise aux multiples secousses. En clair, si le Stade traverse une période agitée, agitation due à la crise de résultats et au fait que ça commence à jaser dans les chaumières bardolaises, il n'est cependant jamais trop tard pour redresser la barre.

Bref, le Stade n'a peut-être pas aujourd'hui la carrure d'un champion en devenir, mais a toujours le profil d'outsider ambitieux après avoir été estampillé équipe frisson du premier tiers de la compétition. Quid à présent du Onze pressenti pour croiser l'ASG ?

A court de solutions, le staff reconduirait le même noyau qui affronté l'Etoile avec quelques nuances au milieu et en attaque. Ainsi, devant le portier Atef Dkhlili, l'on retrouverait la paire Adem Arous-Ousmane Ouattara dans l'axe avec Nidhal Laifi et Hédi Khalfa sur les flancs. Au milieu, si Mugisha Bonheur et Amath Ndao seront probablement reconduits, Rayan Smâali et Yuusuf Touré sont en ballotage, alors que même Djité postule pour une place de titulaire.

Enfin, en attaque, le jeune Khalil Ayari a gagné ses galons de titulaires, alors que Kadida et Youssef Saâfi compléteraient la ligne offensive stadiste. A Gabès pour renouer avec la victoire. C'est le mot d'ordre pour un Onze qui a grillé tous ses jokers et qui compte sur ce déplacement pour se refaire une santé.