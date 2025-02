Tunisie: Les opérations sécuritaires de grande envergure se poursuivent - Plus de 400 éléments criminels dangereux viennent d'être arrêtés

Des opérations sécuritaires « de grande envergure » menées simultanément dans les villes de Tunis et de Kairouan ont permis l'arrestation de 420 éléments criminels dangereux et la saisie de diverses quantités de stupéfiants, dont 14.665 comprimés, moyens de transport, argent et armes blanches, indique le ministère de l'Intérieur dans un communiqué publié samedi matin.

Sous la supervision directe des hauts responsables sécuritaires et en coordination avec le ministère public, les unités sécuritaires de la garde nationale et des services de sécurité ont lancé une vaste opération sécuritaire simultanée qui a duré jusqu'à l'aube du samedi dans les gouvernorats de Tunis et de Kairouan, a indiqué le ministère.

Il a ajouté que ces opérations s'inscrivent dans la continuité des opérations sécuritaires de grande envergure, et dans le cadre de la traque des éléments criminels dangereux, notamment ceux qui sont actifs dans le domaine du trafic de stupéfiants.