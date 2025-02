Tunisie: Tataouine/Forgerons - Un métier ancestral menacé de disparition?

Le quartier artisanal de la forge traditionnelle, ou la « forge », comme les habitants de Tataouine aiment l'appeler, est un élément important de l'histoire de Tataouine, un repère et un héritage qui raconte à chaque photo et à chaque visite les moindres détails de la vie quotidienne des ancêtres, car la « forge » est un témoin du cycle de l'année avec ses saisons agricoles (labours, récoltes...).

Ce quartier, qui est devenu un musée où est conservé tout ce que la technologie moderne a éliminé (faucille, fourche...) était le coeur du marché de Tataouine. Abdallah Chebli, petit-fils de forgeron , a expliqué sur une radio privée que ce métier ancien, chargé d'histoire, était essentiel dans le sud-est, où le quartier des forgerons a été créé au début du 19ème siècle, lors de l'établissement de la ville dans la région, en raison de son importance dans la vie des habitants.

La forge était présente dans tous les aspects de la vie quotidienne des habitants tout au long de la saison, subvenant aux besoins de la cuisine, de l'Aïd al-Adha (aiguisage des couteaux ), de la saison agricole (fabrication des anciens outils agricoles en acier... ).

Quant aux outils utilisés dans la profession de forgeron, Chebli a souligné que les plus importants d'entre eux sont les pierres qui sont apportées de la montagne, polies et préparées pour être utilisées pour aiguiser les couteaux et les outils tranchants, en plus de la « soufflerie » qui fournit l'air pour allumer le feu.

Un certain nombre d'artisans ont modernisé ce métier en développant des moyens de travail plus modernes et plus sophistiqués, ce qui a contribué à faciliter et à accélérer leur actrivité. Aujourd'hui, Shibli s'inquiète que ce métier qui est transmis de père en fils et qui fait partie du patrimoine de la ville de Tataouine ne disparaisse un jour.