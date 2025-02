Tunisie: Ligue 1 - 21e journée - USBG - Réveil impératif

Dix matches sans victoire, ça commence à être plus que long pour les «Jaune et Noir». Ça devient même inquiétant.

Rares ceux qui ont pensé que l'USBG, qui avait l'habitude de faire les bonnes entames de saison qui la mettaient très tôt à l'abri de la relégation, souffrirait autant cette année pour échapper à la descente à l'étage inférieur. La faute incombe au groupe de joueurs qui s'est longtemps endormi sur ses lauriers durant les 10 derniers matches, avec zéro succès, 6 matches nuls et 4 défaites.

«Avec 6 points sur 30 possibles, nous nous sommes nous-mêmes mis dans ce sale pétrin», avoue Ghazi Abderrazak, le joueur qui a le plus vécu avec les «Jaune et Noir» les plus beaux moments des saisons passées où l'USBG était l'équipe à redouter avant de devenir l'une des proies faciles du championnat actuel.

Avant d'ajouter : «Nous sommes, en tant que joueurs, les premiers responsables de cette situation devenue alarmante, même si la direction du club, qui a choisi cette année la politique de l'austérité, n'est pas exempte de tout reproche». Un aveu qui résume parfaitement l'état des lieux.

Pas de recettes miracle

Dans le dernier match contre l'UST, le groupe a été incapable de sauvegarder le nul et a encaissé le deuxième but de la défaite dans les arrêts de jeu (90 + 2). Avec une ligne d'attaque complètement new-look, après le départ au milieu de la saison de son trio de feu Houssem Habbassi, Ayoub Mcharek et Nassim Sioud, l'équipe de Ben Guerdane n'a plus de joueurs qui peuvent parasiter les défenses, créer le danger et multiplier les opportunités de marquer des buts.

Les occasions sont de plus en plus rares et en l'absence de chasseur de buts, c'est devenu encore plus compliqué de l'emporter. Le problème se posera de nouveau aujourd'hui dans ce match à six points contre l'équipe de Soliman.

L'entraîneur Jamel Khcharem n'a pas de baguette magique pour trouver la bonne recette afin de pallier toutes les défaillances dans le secteur offensif. Le seul trio d'attaque à sa disposition composé de Fakhri El Ouji, Adnène Yaâkoubi et Iyed Belwafi n'a pas le potentiel technique ni l'étoffe de grands joueurs capables à eux seuls de faire la différence. Un autre mauvais résultat cet après-midi face à l'AS Soliman, qui occupe la même place avec 16 points, serait le faux pas de trop.