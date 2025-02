Tunisie: Ligue 1 - 21e journée - CAB - Faire du mieux possible !

En recevant l'EST, les Cabistes devront se dépenser à fond...

En d'autres circonstances, cette confrontation aurait constitué une belle affiche! Seulement les temps ont changé et le déséquilibre est devenu si flagrant, à l'avantage de l'EST. Depuis des saisons maintenant, le CAB peine à se maintenir parmi l'élite. Pourra-t-il résister, cet après-midi, à la machine espérantiste?

La logique voudrait que les pronostics penchent du côté visiteur. Mais comme on a répété à maintes reprises que le CAB était très irrégulier dans ses prestations, il n'est pas exclu qu'on assiste à un match plein de sa part comme il l'a si bien fait au match aller au stade de Radès.

En outre, il a, cette fois-ci, l'avantage d'évoluer à domicile et devant son public, un public qui s'est déjà rué vers les guichets pour acquérir les 6000 billets mis à sa disposition selon un responsable de la billetterie. Malgré une équipe cabiste en perpétuelle «construction» et limitée plus que jamais, à tous les points de vue, l'on doit s'attendre à une réaction de sa part dans un stade 15-Octobre acquis totalement à sa cause.

On attend, à cette occasion, que les «Jaune et Noir» se dépensent à fond et défendent leurs chances jusqu'au bout. Même si l'EST est un adversaire difficile à manier et que le match ressemble à celui des extrêmes, il ne faudrait pas perdre de vue que le CAB joue sa survie en Ligue1 et que, dans pareille situation, la rage de vaincre pourrait remplacer les défaillances techniques.

L'entraîneur Hidoussi, relégué dans les gradins pour avoir été sanctionné par l'arbitre lors du match à Métlaoui, alignera les «moins mauvais» notamment sur le plan physique. Les Cabistes seront privés, tout à l'heure, des milieux Alhassan Konte et Aymen Amri pour avoir pris un 3ème avertissement lors de la dernière journée . Il y a une forte probabilité que Ferchichi et Oussama Ali jouent d'entrée pour suppléer ces absences.

Formation probable

Krir- Guessmi- Akermi (ou Rhimi)- Allala- Seydi- Ferchichi(ou Akermi)- Oussama Ali- Noreddine Ayende- Cissoko- Fellahi- Momar Diop Seydi.