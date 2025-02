Tunisie: Lancement de Cloudaxion - Une plateforme cloud tunisienne

La société DataXion, acteur majeur de l'hébergement de données en Tunisie, annonce le lancement de Cloudaxion, une plateforme cloud qui se distingue par son infrastructure de pointe et ses services conçus pour répondre aux besoins des entreprises en pleine transition numérique.

Avec Cloudaxion, DataXion propose une offre complète et innovante qui conjugue flexibilité, performance et sécurité. Hébergée dans un datacenter certifié Tier IV en Tunisie, la plateforme assure une disponibilité et une fiabilité optimales grâce à une infrastructure hautement sécurisée.

De plus, elle permet aux entreprises d'adapter leur consommation de ressources en temps réel, garantissant ainsi une gestion fluide et optimisée de leur activité. Un autre atout majeur réside dans la souveraineté des données, qui assure une conformité totale aux réglementations locales et offre aux entreprises un cadre de confiance.

Un éventail de services adaptés aux entreprises

Afin de répondre aux multiples besoins des organisations, Cloudaxion intègre plusieurs solutions cloud avancées. En matière d'Infrastructure as a Service (IaaS), la plateforme permet une gestion dynamique des serveurs virtuels.

Elle propose également des solutions de Platform as a Service (PaaS) pour un déploiement rapide des applications, ainsi que du Database as a Service (DBaaS) pour une gestion simplifiée et performante des bases de données. Par ailleurs, avec son offre de Network as a Service (NaaS), elle garantit un contrôle avancé des infrastructures réseau. Enfin, l'intégration d'un Load Balancer optimise la répartition du trafic afin d'assurer une performance continue et fluide des services hébergés.

L'un des atouts majeurs de Cloudaxion réside dans l'infrastructure qui le soutient. Grâce à son hébergement dans un datacenter Tier IV, la plateforme garantit une disponibilité 24/7, permettant ainsi aux entreprises de maintenir leurs activités critiques sans interruption. En parallèle, elle intègre des protocoles de sécurité renforcés afin de protéger les données sensibles contre les cybermenaces. Par ailleurs, elle respecte scrupuleusement les normes internationales et locales, offrant ainsi une solution conforme aux exigences réglementaires tunisiennes.

Un accompagnement personnalisé

Consciente des défis liés à l'adoption du cloud, DataXion met à disposition des entreprises un support technique dédié, des outils de surveillance avancés et une équipe d'experts pour les accompagner dans leur transition vers le cloud. Cet accompagnement sur mesure vise à garantir une migration fluide et une exploitation optimale des ressources cloud.

Avec Cloudaxion, DataXion renforce ainsi son positionnement en tant que leader du cloud souverain en Tunisie, en proposant aux entreprises une alternative locale performante et sécurisée face aux solutions internationales.