Tunisie: Dixième édition du Forum International de la Santé Numérique - Le pays mise sur l'intelligence artificielle pour moderniser son système de santé

De l'introduction de l'intelligence artificielle à la mise en place de solutions de télémédecine innovantes, ce forum s'est imposé comme un véritable catalyseur de progrès pour le secteur de la santé. En cette dixième édition, la question qui se pose est : comment ces innovations permettront-elles de garantir un accès équitable et de qualité aux soins pour chaque Tunisien, de la capitale jusqu'aux régions les plus isolées ?

Le Forum international de la santé numérique a célébré sa dixième édition cette année avec un programme riche en conférences et débats, réunissant des experts, des professionnels de santé et des acteurs technologiques venus de divers horizons.

L'événement, qui se tient du 20 au 22 février 2025 à Hammamet, a été marqué par des interventions importantes, dont celles du ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, et du président du Forum, Taïeb Zahhar, qui ont souligné les avancées réalisées dans le domaine de la santé numérique en Tunisie, tout en appelant à de nouveaux efforts pour répondre aux défis actuels.

Une avancée significative vers l'équité en santé

Lors de l'ouverture de cette dixième édition, le ministre de la Santé a mis en lumière les efforts déployés par le gouvernement tunisien pour intégrer les technologies modernes et l'intelligence artificielle (IA) dans le système de santé. «L'objectif principal est d'assurer une plus grande équité en matière de soins de santé, particulièrement pour les populations des régions éloignées qui manquent d'accès à des infrastructures médicales de qualité», a assuré le ministre.

Dans le même cadre, il a notamment évoqué l'avancement de la numérisation du dossier médical national, un projet désormais presque achevé avec un taux de réalisation supérieur à 95 %. Ce système centralisé permet non seulement de stocker les informations médicales des patients, mais aussi de les rendre accessibles à distance. Cela offre ainsi une meilleure gestion des soins et un suivi plus efficace des patients.

Ferjani a également souligné les efforts du ministère pour connecter les centres de soins primaires à Internet, afin de permettre aux professionnels de santé d'accéder rapidement à des informations médicales cruciales. Il a évoqué l'introduction d'un identifiant médical unique pour chaque patient, une mesure qui vise à garantir une meilleure traçabilité des soins à l'échelle nationale.

Une autre initiative clé pour le ministère est la numérisation du circuit des médicaments. En partenariat avec l'ambassade des États-Unis, ce projet a pour objectif de lutter contre la contrefaçon et la contrebande de médicaments, tout en assurant une traçabilité totale des produits pharmaceutiques, depuis leur fabrication jusqu'à leur distribution.

La télémédecine, un domaine en pleine expansion en Tunisie, a aussi occupé une place centrale dans l'intervention du ministre. Il a illustré les réussites de la téléconsultation, comme celle réalisée pour traiter un AVC à distance entre Tozeur, Sfax et l'hôpital La Rabta, en utilisant des technologies modernes permettant de diagnostiquer et traiter à distance des pathologies complexes. Ce succès démontre l'efficacité de la télémédecine, notamment dans les régions où l'accès aux spécialistes est limité.

«Un projet de développement d'un logiciel tunisien d'IA est en cours, en collaboration avec la société Instadeep, spécialisée dans ce domaine. Ce programme permettra l'analyse à distance d'images médicales, telles que celles issues des scanners, IRM et mammographies, facilitant ainsi les diagnostics de pathologies complexes, même dans les zones les plus isolées», a encore annoncé le ministre.

Vers une fondation dédiée à la santé

Pour sa part, Taïeb Zahhar, président du Forum, a assuré que cette dixième édition est l'occasion de dresser un bilan des progrès réalisés et de réfléchir aux défis futurs. Il a souligné que la santé numérique en Tunisie a évolué de manière impressionnante depuis le premier Forum en 2016, qui avait pour thème « La Tunisie face à la révolution numérique de la santé ». Depuis, chaque édition a apporté de nouvelles réflexions et initiatives, allant de la télémédecine à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer l'accès aux soins.

Zahhar a aussi mis l'accent sur l'importance de l'IA dans le domaine de la santé, soulignant que cette technologie transforme profondément la manière dont les soins sont prodigués et la façon dont les professionnels de santé interagissent avec les patients. Le président du Forum a rappelé que la mission de l'événement est de suivre l'évolution des technologies et d'adapter les solutions internationales au contexte tunisien, afin d'offrir des services de santé plus accessibles et plus efficaces.

Il a également évoqué l'importance d'encourager les compétences tunisiennes à développer des solutions informatiques innovantes, un objectif qui a conduit à la création d'un concours de projets en santé numérique. Ce concours, qui a débuté avec seulement quatre participants, compte désormais dix-sept start-up, certaines ayant déjà réussi à transformer leurs idées en entreprises à succès.

«L'un des principaux enjeux pour l'avenir est de continuer à promouvoir l'innovation locale, tout en veillant à répondre aux besoins du système de santé tunisien et en anticipant les attentes des partenaires, notamment le ministère de la Santé», a-t-il encore précisé.

Finalement, Taïeb Zahhar a révélé que le Forum est en train de réfléchir à une transformation importante : celle de se muer en une fondation non lucrative dédiée à la santé. Cette fondation serait un espace de libre expression et d'échanges constructifs sur les enjeux de la santé numérique, avec l'objectif de garantir la pérennité des initiatives lancées au cours des dix dernières années.

«Cette nouvelle structure permettra de renforcer la mission du Forum, en facilitant l'organisation de nouvelles rencontres et en créant un véritable lieu de réflexion pour les acteurs du secteur de la santé. L'engagement des partenaires et des professionnels de santé sera crucial pour assurer le succès de cette transformation et faire face aux défis à venir», a-t-il souligné.

Mais bien que des progrès notables aient été réalisés, notamment dans la numérisation des dossiers médicaux, la télémédecine et l'intégration de l'intelligence artificielle, de nombreux défis demeurent. Il faudra ainsi continuer à soutenir l'innovation, à renforcer la formation des professionnels de santé et à garantir une répartition équitable des ressources pour répondre aux besoins de tous les citoyens, en particulier ceux des régions les plus reculées.