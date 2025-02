Tunisie: Ligue 1 - 21e journée - EST - Un élan à garder

Les « Sang et Or » espèrent ramener trois points d'un match-piège et face à un adversaire qui cherche des points.

C'est un match qui compte beaucoup dans les tablettes de Reghecampf puisque c'est un match en déplacement et face à un CAB en mauvaise posture et décidé à jouer son va-tout dans la course au maintien. En tout cas, l'entraîneur roumain compte sur la dynamique positive de son équipe qui enchaîne les succès et qui semble retrouver son rythme de croisière. L'attaque va très bien, mais la défense accuse certaines défaillances avérées lors de ces derniers matches.

Le duel devant le CAB est à prendre au sérieux pour les équipiers de Jebri. C'est ce que l'entraîneur n'a cessé de répéter durant les deux jours de préparation. On ne s'attend pas à beaucoup de changements dans l'équipe- type même si, en défense, la prestation de Jlassi laisse à désirer. Un Ben Hmida ramené à l'axe et Ben Mohamed partant? Le Roumain n'a pas encore tranché.

En tout cas, des éléments comme Tougai, Bouzaiene ( à degré moindre Bouchniba) et le gardien Memiche ( très hésitant, il faut l'avouer ), partent avec des chances certaines de jouer. Les cartes gagnantes en milieu, notamment Guenichi, Tka et probablement Konaté, précieux dans les relais et la distribution du jeu, devraient être conservées, de même que l'attaque où Belaili, en pleine forme, emmènera Sasse et Jebri pour prendre l'ascendant sur l'adversaire.

Les chiffres de la production offensive sont éloquents et donnent une faveur à l'EST pour engranger les trois points. C'est un match qui compte beaucoup pour une EST qui entend conserver son leadership et se présenter pour le match de l'Etoile de mercredi prochain sous de meilleurs auspices.