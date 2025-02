Tunisie: Ligue 1 - 21e journée - ASG - Enjeu crucial

Le feu est au rouge pour Abdelkader Chouaya et ses partenaires qui n'ont plus le droit de gâcher des points.

En ramenant un point de Soliman, le Carrelage de Gabès a pu mettre fin à son calvaire de plus d'un mois avec 5 défaites consécutives. Son dernier match nul remonte au 5 janvier dernier avec un 0-0 à domicile contre El Gawafel de Gafsa.

C'est pourquoi le partage de points contre l'ASS est perçu par le nouvel entraîneur de la Zliza, Mondher Makhlouf, comme un bon début de réaction, même si elle est toujours timide. Mais il faut reconnaître qu'il ne sera pas d'une grande utilité s'il n'est pas confirmé dans les matches à venir. À commencer par celui d'aujourd'hui contre le ST.

«Notre position est devenue critique au classement avec seulement deux longueurs d'avance sur l'UST quinzième, affirme-t-il. La remontée fulgurante des Tataouinis avec 6 points engrangés en deux matches a changé la donne dans le bas du tableau. Plusieurs équipes sont désormais concernées par l'opération maintien, l'ASG en premier lieu.

Le moindre faux pas nous coûtera désormais très cher. Nous n'avons plus le droit de trébucher surtout avec un calendrier aussi difficile qui nous attend d'ici le 15 mars avec deux déplacements à Métlaoui et à Bizerte et deux âpres batailles à domicile contre l'Espérance et l'Étoile. Il nous faut donc plus qu'un partage des points mais un succès cet après- midi contre le ST pour commencer l'échappée de la zone de danger».

Un contexte pas très favorable

Outre que la Zliza ne pourra pas compter sur les services de l'un de ses joueurs cadres, Iheb Ben Amor, expulsé à Soliman pour somme d'avertissements, elle disputera cette partie contre les Bardolais sur une autre pelouse que celle de son fief, le Stade de Gabês, et sans son public après la sanction d'un match à huis clos.

«Un contexte qui sera pour nous un vrai handicap, reconnaît le coach gabésien. Et un atout pour notre adversaire qui ne sera pas sous forte pression pour tenter de se rattraper après ses derniers déboires qui l'ont relégué à la sixième place après avoir été champion de l'aller.

Et il n'y a pas plus difficile adversaire à craindre qu'une équipe qui est devant l'obligation de réhabilitation. Si on parvient à surmonter cette épreuve, on pourra aborder les prochains rendez-vous avec un peu moins de pression sur les épaules, en tout cas sans la peur au ventre». C'est dire l'enjeu très crucial pour ces Gabésiens qui ont grand besoin des trois points.