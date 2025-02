Tunisie: Ligue 1 - 21e journée - ESS - L'heure de la confirmation

Une phase cruciale commence avec l'accueil de Métlaoui, un match important pour garder un moral gonflé à bloc.

Pas de répit pour l'Etoile qui évoluera cette fois dans son antre de l'Olimpico. En recevant l'Etoile de Métlaoui, qui lui a tenu tête à l'aller (0-0), la certitude quant à l'issue finale et le résultat n'existent pas. L'équipe coachée par justement l'ex-coach de l'ESS, lors de la moitié de saison 2023-2024, Imed Ben Younès, carbure en championnat, alignant deux victoires à l'extérieur lors des 3 derniers matchs, loin devant les équipes qui vont batailler pour le maintien.

Mieux encore, c'est une saison satisfaisante dans l'histoire de ce club de milieu de tableau. Une tranquillité qui peut permettre à l'adversaire de jouer libéré et sans pression. Ce sera en quelque sorte un second duel entre deux enfants du club sahélien et techniciens en confiance.

Mkacher a fait du turnover le détail qui fait la différence dans sa formation alignée à chaque journée. Si bien qu'on a l'impression que le club a quasiment deux équipes. Lancer dans le bain le jeune Anan, relancer Ibrahim Souissi, donner sa chance à Chihi ne sont pas prévisibles.

L'entraîneur Mohamed Mkacher n'a pas froid aux yeux et assume la pleine responsabilité de ses choix, en plus de défendre ses joueurs. Volet formation rentrante, on sait qu'en attaque, Firas Chaouat sera indisponible pour cause de blessure en fin de match face au ST. Va-t-il sortir une surprise du chef et aligner Kante d'entrée, lui qui s'impatiente, malgré les reproches sur sa nonchalance à l'entraînement d'après Mkacher, ou le faire rentrer en fin de match?

Ce faisant, les deux buteurs maison Chamakhi et Karoui font largement l'affaire pour le suppléer numériquement, accompagnés par l'indispensable Raki Aouani dans les manoeuvres et transmissions de balles.

Prudence et réalisme

Seul point sur lequel les joueurs doivent tenir compte, c'est le nombre de cartons jaunes récoltés qui risquent de créer une suspension malvenue avant d'affronter le leader espérantiste en milieu de semaine prochaine. Raki Aouani, Ghofrane Naouali ou encore Cherif Camara risquent un 3e avertissement suspensif. A moins que Mkacher décide de ménager l'un d'entre eux...

Un match à jouer avec un état d'esprit serein, sans nervosité et à gérer intelligemment et avec une certaine prudence dans les moments clés. Ne pas se brûler les ailes et continuer à aller de l'avant, en étant réaliste aussi. En football, aucun match n'est gagné à l'avance et seule la vérité du terrain compte.