Congo-Brazzaville: La plateforme d'appui aux réfugiés se dote d'un plan d'activités 2025

Le Comité de pilotage de la plateforme d'appui aux solutions dans le cadre des déplacements forcés liés à la crise centrafricaine a adopté un plan d'activités 2025 au cours de sa deuxième réunion ministérielle tenue le 21 février à Brazzaville.

Ce plan vise, entre autres, à renforcer les échanges techniques au sein de la plateforme au niveau régional, accroître la mobilisation des ressources financières et explorer de nouveaux mécanismes de financement, poursuivre le plaidoyer en faveur de politiques inclusives garantissant la protection des personnes déplacées de force.

Il est aussi prévu d'intensifier le soutien aux efforts de stabilisation et de consolidation de la paix en cours en République centrafricaine (RCA) afin de renforcer les conditions propices au rapatriement volontaire des réfugiés dans la sécurité et la dignité.

La réunion a regroupé des ministres et des représentants de la RCA, de la République du Congo, de la République démocratique du Congo, du Cameroun, du Tchad, du Soudan du Sud, du Soudan, du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), de l'Union européenne, de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, de la Banque africaine de développement et d'autres institutions.

En marge des travaux, le Congo a succédé au Cameroun à la co-présidence avec la RCA de la plateforme d'appui aux solutions. Les participants ont, dans le communiqué final, réitéré leur engagement à poursuivre les activités de plaidoyer en vue de renforcer la protection, l'inclusion et la facilitation du rapatriement volontaire des personnes déplacées de force à cause de la crise centrafricaine.

Ils ont également remercié les membres du groupe des partenaires de soutien pour leur engagement en vue de mobiliser un appui politique, technique et financier en faveur de la protection et la recherche de solutions pour les déplacés de force et d'engager une base plus large des parties prenantes dans la mise en oeuvre des objectifs de la Déclaration de Yaoundé adoptée le 27 avril 2022 par la RCA et les pays voisins en partenariat avec le HCR.

La plateforme d'appui aux solutions a été lancée en 2023 à Bangui en RCA afin de mettre en oeuvre les recommandations de la Déclaration de Yaoundé. Selon le HCR, plus de 1,3 million de personnes se sont déplacées de force à la suite du conflit centrafricain déclenché en 2013 dont plus de 650 000 ont trouvé refuge dans les pays voisins.

A l'ouverture de la réunion, la ministre centrafricaine chargée de l'Action humanitaire et de la Solidarité, Josiane Lina Bemaka-Soui a indiqué que 676 326 réfugiés centrafricains vivaient encore dans les pays voisins, notamment 281,865 au Cameroun soit 41%, 206 254 en RDC soit 30,5%, 140 167 au Tchad soit 20,7%, 35 220 au Congo soit 5,2%, 10 058 au Soudan soit 1,5% et 2 760 au Sud-Soudan soit 0,4%.

De son côté, la ministre congolaise chargée des Affaires sociales, Marie Cécile Mboukou-Kimbatsa, a dans son propos déclaré que le Congo était une terre d'accueil pour les personnes déplacées, citant les mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l'inclusion socioéconomique, l'insertion socioprofessionnelle et l'autonomisation économique des réfugiés.

Par ailleurs, le Premier ministre Anatole Collinet Makosso qui a ouvert la réunion a précisé que le droit d'asile était introduit dans la Constitution congolaise. Il a vanté les mesures nationales en matière de protection des réfugiés et de lutte contre l'apatridie.