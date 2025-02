Afrique: Ligue africaine des champions - Les qualifiés connaissent leurs adversaires

Les combinaisons des quarts de finale de la Ligue africaine des champions ont été dévoilées au cours du tirage au sort effectué le 20 février à Doha au Qatar.

Les rencontres de grandes factures sont au menu. Et les concurrents savent désormais à quoi s'en tenir. La route menant vers la finale de la compétition est toute tracée. La première phase à élimination directe va se disputer le 1er avril pour l'aller et le 8 pour le retour. Al Ahly champion en titre va en découdre avec les Soudanais d'Al Hilal. Les Egpytiens (12 fois vainqueurs du trophée) veulent rentrer dans l'histoire en devenant le premier club africain à remporter trois trophées consécutifs dans ce tournoi.

En face Al Hilal est un adversaire redoutable. Cette formation a terminé première de la phase de groupe en disputant ses matches à domicile en Mauritanie en raison du conflit en cours au Soudan. Le vainqueur de cette confrontation affrontera celui Mamelodi Sundowns- Espérance de Tunis. Les Sud-Africains n'ont plus atteint le dernier carré depuis l'année du sacre en 2016. L'Espérance de Tunis a terminé première de son groupe et veut ajouter un cinquième titre à son palmarès.

Dans l'autre tableau des quarts de finale, Pyramids FC (Egypte) jouera contre l'AS FAR du Maroc. Pyramides a pour arguments son secteur offensif. Son attaque a inscrit 14 buts en phase de poules soit le total le plus élevé. Son adversaire marocain reste invaincu pendant cette phase de groupe. Le gagnant croisera en demi-finale le vainqueur de la double confrontation entre MC Alger et Orlando Pirates.

Les Sud-Africains, vainqueur en 1995, ont terminé premiers de leur groupe avec 14 points sur les 18 possible et semblent bien armés pour aller le plus loin possible. Mais en face se dresse les Algériens ayant l'une des meilleures défenses de la compétition. Les affiches des quarts de finale de la Coupe africaine de la Confédération sont aussi alléchantes.

Le Zamalek d'Egypte, vainqueur de la dernière édition affronte les Sud-Africains de Stellenbosch qui fait ses premières armes dans la compétition. Le vainqueur de cette confrontation affrontera en demi-finale celui du Simba FC- Al Masry. Les Tanzaniens de Simba très en forme ambitionnent de passer les quarts de finale pour la première fois de leur histoire.

Dans l'autre tableau, Asec Mimosas en découdra avec la Renaissance sportive de Berkane, l'équipe la plus performante de la phase des poules. Elle n'a concédé aucune défaite dans cette phase en ayant 16 points sur 18 possibles.

Le vainqueur jouera celui de la double confrontation USM d'Alger-CS Constantine, un quart 100% algérien. Les matches aller des quarts de finale se joueront le 2 avril et le retour une semaine plus tard.