Congo-Brazzaville: Métiers de pétrole - Plaidoyer pour une meilleure insertion professionnelle des jeunes congolais

Les compagnies pétrolières, qui constituent le secteur-clé de l'économie nationale, comptent moins de jeunes dans les divers métiers de pétrole et gazier. Le conseil consultatif de la jeunesse et son secrétaire exécutif, Prince Michrist Kaba Mboko, veulent inverser la tendance en s'activant en faveur de la formation, l'orientation et l'employabilité des jeunes.

La problématique de l'emploi des jeunes dans les filières pétrolières a été au coeur de l'entrevue que le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua, a accordée, le 20 février, à Brazzaville au secrétaire exécutif du conseil consultatif de la jeunesse, Prince Michrist Kaba Mboko. « Le constat est que, dans les différentes entreprises de la place, des sujets étrangers, sans doute compétents, occupent les postes et faute de compétences nationales.

C'est la raison pour laquelle nous avons discuté de cette préoccupation majeure, celle d'ouverture de filières en lien avec la formation. De grands projets sont en cours du côté de Pointe-Noire. Nous sommes venus dire au ministre que nous suivons de près ces initiatives et que nous sommes à la base des intérêts », a confié Prince Michrist Kaba Mboko.

Le conseil consultatif de la jeune dit suivre de près la politique de formation initiée par le gouvernement, à travers la création de l'Université de Loango dont les travaux ont été lancés en mars 2024 et le partenariat pour la montée en puissance de l'Institut Ucac-Icam de Pointe-Noire.

La future Université de Loango d'une capacité de vingt mille places sera dotée de quatre instituts supérieurs : un institut du pétrole, du gaz, des mines et de l'énergie ; celui de la mer et des transports ; celui d'agronomie, foresterie et écologie ; et un institut des arts.

En plus des instituts, quatre facultés seront construites dont celle des sciences de la santé, puis deux écoles supérieures. Les discussions se poursuivent, notamment avec les partenaires français, pour l'élaboration du répertoire des métiers, de la liste des besoins du monde économique en termes de formations, ainsi que pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement au sein des écoles.

Créé depuis 2002, l'Institut Ucac-Icam forme chaque année environ deux cents techniciens et ingénieurs de la sous-région Afrique centrale. L'école est liée au monde économique et industriel, grâce à un partenariat avec la compagnie pétrolière française Perenco.