Afrique: Diplomatie - Ben Marc Diendéré, nouvel envoyé spécial du Canada pour le continent

La diplomatie canadienne renouvelle sa représentation en Afrique à la suite de l'annonce du jeudi 20 février faite par la ministre des Affaires étrangères, l'honorable Mélanie Joly, nommant Ben Marc Diendéré au poste d'envoyé spécial du Canada pour l'Afrique.

Cette nomination, officialisée en marge du sommet du G20 à Johannesburg, précède le dévoilement imminent de la Stratégie canadienne pour l'Afrique par sa ministre des Affaires étrangères. Ben Marc Diendéré, actuellement observateur permanent du Canada auprès de l'Union africaine, continuera d'exercer cette fonction en parallèle de son nouveau rôle.

Un mandat stratégique pour le Canada en Afrique

En tant qu'envoyé spécial, Ben Marc Diendéré aura pour mission d'appuyer le gouvernement du Canada en fournissant des conseils stratégiques et en collaborant avec le réseau des missions diplomatiques canadiennes sur le continent africain. Son rôle sera crucial pour assurer la coordination d'une approche pangouvernementale et accompagner la mise en oeuvre de la future stratégie canadienne pour l'Afrique.

Toutefois, cette stratégie, bien qu'attendue de longue date, suscite déjà des inquiétudes. La députée libérale ontarienne Arielle Kayabaga, qui plaide depuis longtemps pour un renforcement des liens entre le Canada et l'Afrique, craint que cette nouvelle approche ne soit dépourvue d'investissements significatifs.

Un projet de stratégie aux contours encore flous

Rappelons qu'en 2022, le gouvernement Trudeau s'était engagé à élaborer une stratégie pour l'Afrique afin d'identifier les priorités diplomatiques du Canada sur le continent. Toutefois, en 2023, cette stratégie a d'abord été rétrogradée à un simple cadre, avant d'être finalement rétablie en tant que véritable stratégie en novembre dernier.

Arielle Kayabaga, qui a activement contribué à son élaboration, se dit préoccupée par l'impact potentiel de la prorogation du Parlement jusqu'au mois prochain. Selon elle, ce report pourrait compromettre le financement de la stratégie, qui risque de ne pas bénéficier d'un budget équivalent aux 2,3 milliards de dollars alloués à la stratégie indo-pacifique en 2022.

Face à ces interrogations, la ministre Mélanie Joly a tenu à rassurer: « Nous avons investi plus de 4 milliards de dollars en Afrique au cours des cinq dernières années. Le Canada est présent et continuera à l'être. Contrairement à certains pays, nous croyons que l'aide internationale est essentielle et nous continuerons d'y investir ».

Un appel à un engagement accru du Canada en Afrique

De nombreuses voix appellent le Canada à renforcer sa présence et son implication en Afrique, à l'instar de la sénatrice Amina Gerba ou encore Rieaz Shaik, haut-commissaire d'Afrique du Sud au Canada, qui a notamment souligné devant un comité sénatorial : « Il vous manque un véritable volet institutionnel pour le financement du développement.

Vous devriez accroître les ressources investies dans votre division Afrique au sein d'Affaires mondiales Canada. L'Afrique évolue très rapidement, et seule une présence accrue sur le terrain permettrait au Canada d'en acquérir une connaissance approfondie».

La nomination du natif de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso le 26 août 1971, Ben Marc Diendéré, comme envoyé spécial du Canada pour l'Afrique, peut être perçue comme une réponse à cette exigence d'un engagement plus structuré et ambitieux. « C'est avec grande humilité et fierté que je vous annonce ma nomination comme envoyé spécial du Canada pour l'Afrique », a-t-il écrit sur sa page de réseaux sociaux.

Et d'ajouter :« En ces moments de grandes turbulences, j'ai hâte de continuer, en collaboration avec mes dévoués collègues ambassadeurs sur le continent, à travailler avec acharnement et créativité sur l'un des plus beaux et excitants des projets humain, économique et environnemental que sera le pont Canada-Afrique du 21e siècle ».

À noter que Ben Marc Diendéré sera responsable des relations avec les pays africains, à l'exception de la région du Sahel qui relèvera de Marcel Lebleu, ambassadeur du Canada au Sénégal.