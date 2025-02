Sénégal: Global Best M-Gov Award - Le directeur de l'EPT exprime son 'immense fierté' après le deuxième place remportée par ses étudiants

Thiès — Le directeur de l'Ecole polytechnique de Thiès (EPT) Mamadou Wade a fait part de son "immense fierté", après qu'une équipe composée de trois étudiants de de l'Ecole polytechnique de Thiès (EPT) et trois autres de l'Ecole nationale supérieure d'agriculture (ENSA) a remporté la deuxième place du concours international Global Best M-Gov Award à Dubaï, aux Emirats arabes unis, a-t-on appris du directeur de l'EPT.

"Lorsque nous avons eu l'information, nous avons été très enthousiaste et nous l'avons reçue avec une immense fierté", a confié à l'APS Mamadou Wade, qui a reçu en début de semaine les lauréats issus de son école.

Le concours Global Best M-Gov Award récompense les projets les plus impactants et les plus innovants dans monde universitaire.

Quelque 3 500 projets d'étudiants issus de 74 pays étaient en lice ; une participation exceptionnelle, selon les organisateurs de cette compétition universitaire, dont l'édition de cette année a coincidé avec le Sommet des gouvernements à Dubaï.

"Nous nous réjouissons que notre équipe portée par trois de nos étudiants et trois étudiants de l'ENSA se soit hissée sur le podium, en occupant la deuxième place, malgré un processus de sélection très rigoureux », s'est réjoui le directeur de l'EPT.

Les six étudiants sénégalais ont remporté la deuxième place grâce à leur projet dénommé TERA, Technologie Entreposage des Récoltes Agricoles.

Ils seront mis en relation avec le responsable de l'incubateur de l'EPT, "afin de voir comment les encadrer pour transformer ce projet en startup", a annoncé Mamadou Wade.

Au-delà des deux structures d'enseignement supérieur, "voir le Sénégal briller sur une telle scène est une immense source de fierté", a-t-il ajouté, soulignant que cette deuxième place à "un concours aussi sélectif témoigne de la qualité des enseignements".

Selon le directeur de l'EPT, cette distinction est le fruit d'un esprit d'émulation dans l'innovation qui a été suscité dans son école.

« Depuis quelques années, l'EPT s"'est engagée dans un processus de redynamisation de la recherche et de l'innovation. On a fait de l'innovation un coeur de métier, en créant un écosystème favorable permettant aux étudiants d'exprimer leur créativité via leurs propres projets et à travers des cours qui leur sont dispensés", a-t-il fait savoir.

L'école a été aidée en cela par les équipements pédagogiques et de recherche que l'État octroie aux universités depuis deux ans.

L'administration de l'EPT a ainsi installé un fablab et un incubateur, pour "bâtir cet esprit créatif auprès des étudiants, par l'organisation d'un concours d'innovation à l'interne", selon Mamadou Wade.

"Cela a commencé à porter ses fruits, parce que depuis quelques années, nous commençons à voir nos étudiants briller, tant au niveau national qu'international", a-t-il signalé.

Le directeur de l'EPT est d'avis que ce niveau d'inventivité s'est construit à travers un processus bien réfléchi, qui vaut aujourd'hui à cet établissement des satisfactions.

"Nous ne comptons pas nous en arrêter là, puis que ce deuxième prix remporté cette année par les étudiants nous pousse à aller de l'avant", a-t-il soutenu.