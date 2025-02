Afrique: Éliminatoires Afrobasket 2025 - Les Lions enchaînent un deuxième succès contre le Gabon, 102-68

Dakar — L'équipe nationale masculine de basketball du Sénégal s'est imposée devant celle du Gabon sur le score de 102 points à 68, en match comptant pour la deuxième journée de la dernière fenêtre des éliminatoires de l'Afrobasket 2025, samedi, à Rabat, au Maroc.

Le royaume chérifien accueille la troisième et dernière fenêtre de ces éliminatoires des groupes A et C.

Le Sénégal est logé dans le groupe C avec le Cameroun, le Gabon et le Rwanda, tandis que la poule A comprend le Soudan du Sud, la RD Congo, le Mali et la Libye

Déjà qualifié pour le prochain Afrobasket 2025, prévu du 12 au 24 août en Angola, le Sénégal veut terminer premier de son groupe, en remportant les trois matchs, comme lors de la deuxième fenêtre organisée à Dakar, du 22 au 24 novembre dernier.

La première fenêtre s'était tenue en février 2024 en Égypte et en Tunisie, et a mis aux prises les équipes des groupes B (Cap-Vert, Lybie, Nigeria, Ouganda), E (Angola, Guinée, Kenya, Tunisie) et D (Centrafrique, Côte d'Ivoire, Egypte, Madagascar).

Pour leur deuxième sortie dans ce tournoi, les coéquipiers d'El Hadji Brancou Badio, restés sur leur belle forme du match victorieux de la veille contre le Rwanda (96-73), ont largement battu leur adversaire gabonais, ce samedi.

Comme au match aller (101-58), ils ont également atteint la barre symbolique des 100 points pour ce match.

Le deuxième match du groupe entre le Cameroun et le Rwanda est prévu à 14 heures GMT.

Le quintuple champion d'Afrique, est entraîné par Mamadou Guèye dit « Pabi », qui assure l'intérim du sélectionneur Ngagne DeSagana Diop, absent

Les Lions du Sénégal vont boucler cette dernière fenêtre des qualifications contre les Lions indomptables du Cameroun, dimanche. Un duel de Lions pour la course à la première place du groupe C.

Au total, vingt sélections réparties en cinq groupes de quatre prennent part à ces éliminatoires.

La capitale malgache, Antananarivo, accueille le groupe D, tandis que les groupes B et E sont à Tripoli (Libye).

A l'issue de cette dernière fenêtre, les trois équipes les mieux classées de chaque groupe seront qualifiées pour la 31e édition de l'Afrobasket 2025 masculin.

Le Sénégal, huitième au classement FIBA, avait remporté la médaille de bronze à l'Afrobasket masculin 2021 à Kigali, remportée par la Tunisie aux dépens de la Côte d'Ivoire. Les Tunisiens avaient aussi remporté l'édition de 2017 co-organisée par le Sénégal et la Tunisie.

L'Angola est la nation la plus titrée de cette compétition avec onze trophées au total.