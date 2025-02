Sénégal: Sédhiou-amphi de rentrée de la 12e promotion des élèves-maitres - Paidoyer pour la construction du CRFPE jusque-là logé dans un lycée

Les 150 élèves-maîtres de la 12e promotion du Centre régional de formation du personnel de l'Education (CRFPE) ont pris le chemin de la formation et pour neuf mois de stage. L'amphi de rentrée a eu lieu hier, vendredi 21 février, en présence d'un parterre d'acteurs du système éducatif. A cette occasion, un fort plaidoyer a été soutenu en faveur de la construction de ce centre de formation jusque-là logé dans les locaux du lycée Balla Moussa Daffé et sans les commodités de première nécessité, selon la direction.

La douzième promotion des élèves maîtres du Centre régional de formation du personnel de l'éducation de Sédhiou est entrée en salle hier, vendredi, pour neuf mois de formation. Au nombre de 150 dont 71 dames, ces pensionnaires du CRFPE de Sédhiou recevront divers modules de capacitation à la fois théoriques et pratiques : « c'est neuf mois de formation au cours desquels ils auront des stages théoriques et pratiques. Ces neuf mois s'avèrent à priori insuffisants pour la formation d'un enseignant mais on leur donnera le minimum nécessaire, c'est-à-dire ce qui n'est pas permis d'ignorer pour exercer correctement dans n'importe quelle école du Sénégal », a fait savoir Balla Mané, le directeur de ce centre de Sédhiou.

La leçon inaugurale a été prononcée par l'inspecteur Bourama Ndiaye en service à l'inspection d'académie de Sédhiou qui a mis en relief les valeurs de citoyenneté : « cette leçon inaugurale devrait être pour eux un viatique tout au long de leur parcours dans leur pratique de classe et dans leur carrière. C'est vraiment de leur inculquer des valeurs de travail, de persévérance, d'engagement, de loyauté et de solidarité conformément aux recommandations du ministre de l'Education nationale faite à l'occasion de la validation du concept NITHE c'est-à-dire nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation » dit-il.

Au nom des élèves-maîtres de la 12e promotion de Sédhiou, Mme Fatoumata BA a exprimé un engagement sans faille pour servir avec loyauté partout où besoin sera : « nous attendons une formation qui nous permettra de former bien d'autres générations. Nous sommes le socle d'une société et nous allons être de véritables soldats de l'éducation pour servir partout où besoin sera et avec toute la loyauté qui sied ».

Le Centre régional de formation du personnel de l'éducation de Sédhiou (CRFPE) est logé dans l'enceinte du lycée Balla Moussa Daffé depuis sa création. Et le nouveau directeur de solliciter le pouvoir central pour l'opérationnalisation de l'établissement : « Le problème, c'est que Sédhiou n'a même pas de site et nous sommes logés au sein d'un lycée. Il y a également beaucoup d'installations que nous n'avons pas ainsi que la logistique. Sédhiou est une région enclavée et nous avons besoin de nous déplacer constamment pour assurer la continuité de la formation. Même le personnel de formation manque aussi.

Franchement, Sédhiou a besoin d'un CRFPE digne de ce nom » a souligné l'inspecteur Balla Mané et directeur du CRFPE de Sédhiou. Les parents d'élèves étaient aussi au rendez-vous de cet amphi de rentrée et tous ont porté un plaidoyer fort en faveur d'une éducation de qualité basée sur le nouveau concept appelé NITHE ou Nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation.